В Башкирии на Павловском водохранилище эвакуировали семью из четырех человек

Четверо человек застряли посреди водоема из-за тающего льда — обратный путь к берегу им отрезали промоины. Пострадавших эвакуировали сотрудники Госкомитета РБ по ЧС.
спасатели
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Инцидент произошел 3 января в районе Павловского парка. Семья отправилась на прогулку и успешно перешла на противоположный берег водохранилища. Однако вернуться тем же маршрутом туристы не смогли: за время пути лед стал опасным, появились открытые участки воды.

RuTube
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Люди остались на льдине и начали звать на помощь. Их заметили спасатели из села Павловка. Чтобы подобраться к пострадавшим по хрупкой поверхности, сотрудники ведомства использовали судно на воздушной подушке. Всех четверых доставили на сушу, медицинская помощь никому не потребовалась.

Риски и наказание

В Башкирии действуют штрафы за выход на лед тоньше 7 сантиметров: от 1 до 2 тысяч рублей. Если поймают повторно, придется заплатить до 4 тысяч.

Ситуацию усугубляет погода. По данным МЧС, в ближайшие дни в республике ожидаются метели и снежные заносы. Видимость на дорогах и открытых пространствах снизится до 1–2 километров, из-за чего заметить промоину станет еще сложнее.

Это не первый случай, когда туристам в Башкирии требуется помощь экстренных служб в первые дни 2026 года.

Всего за сутки до этого, 2 января, спасатели выезжали в Архангельский район. Там группа из пяти человек заблудилась в лесу по пути к водопаду Атыш. Туристы выбились из сил и начали замерзать, их пришлось эвакуировать на снегоходах.

Власти республики ежегодно ужесточают контроль за безопасностью на воде. Рейды проводятся регулярно, особенно в популярных местах для зимней рыбалки и отдыха. Основная цель штрафов — не наказать, а предотвратить трагедии, подобные той, что едва не случилась на Павловке.

Похожие записи
0
24.12.2025
В Уфе школьник попал в реанимацию из-за съеденного Choco Pie

сумка скорой помощи
Семилетний мальчик едва не задохнулся от отека Квинке, съев дома подаренное в школе пирожное. Ребенка экстренно госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.
0
20.12.2025
В Уфе спасатели вытащили замерзшую женщину из оврага на улице Сибирякова

спасатели на месте происшествия
Сотрудники Управления гражданской защиты (УГЗ) Уфы подняли со дна оврага женщину, которой было на вид 40–50 лет. Пострадавшая сильно замерзла, ее трясло, она не могла связно говорить.
0
23.11.2025
В Уфе женщина полтора часа провела на балконе пятого этажа без верхней одежды

спасатели вскрывают дверь
46‑летняя жительница Уфы около полутора часов простояла без верхней одежды на балконе пятого этажа, пока спасатели не помогли ей вернуться в квартиру.
0
05.11.2025
В Уфе спасатели освободили палец мальчика застрявшего в клетке с крысами

ребенок застрял в клетке
В Уфе четырёхлетний мальчик просунул палец в клетку к домашним крысам и не смог его вытащить. На помощь семье прибыли спасатели с инструментами.
0
05.11.2025
Младенца из Уфы с редкой патологией спецбортом доставили на операцию в Москву

красный крест на автомобиле скорой помощи
Новорождённого мальчика из Уфы с редчайшей патологией сосудов мозга экстренно доставили в Москву. Операция нужна в первые дни жизни, без неё возможны тяжёлые осложнения.
-1
28.09.2025
В Башкирии турист упал с 40-метровой высоты на Красных скалах

спасатель на горе
32-летний житель Стерлитамака решил прогуляться с подругой по Красным скалам. Романтика не задалась: мужчина поскользнулся на мокром склоне и пролетел вниз около 40 метров.
0
01.09.2025
В Башкирии умер медвежонок, упавший со скалы в районе села Красный Ключ

спасение медвежонка
В Башкирии скончалась маленькая медведица, сорвавшаяся со скалы. Зоозащитники и инспекторы боролись за её жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми.
