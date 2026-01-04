В Башкирии на Павловском водохранилище эвакуировали семью из четырех человек

Четверо человек застряли посреди водоема из-за тающего льда — обратный путь к берегу им отрезали промоины. Пострадавших эвакуировали сотрудники Госкомитета РБ по ЧС.

Инцидент произошел 3 января в районе Павловского парка. Семья отправилась на прогулку и успешно перешла на противоположный берег водохранилища. Однако вернуться тем же маршрутом туристы не смогли: за время пути лед стал опасным, появились открытые участки воды.

©Госкомитет Башкирии по ЧС

Люди остались на льдине и начали звать на помощь. Их заметили спасатели из села Павловка. Чтобы подобраться к пострадавшим по хрупкой поверхности, сотрудники ведомства использовали судно на воздушной подушке. Всех четверых доставили на сушу, медицинская помощь никому не потребовалась.

Риски и наказание

В Башкирии действуют штрафы за выход на лед тоньше 7 сантиметров: от 1 до 2 тысяч рублей. Если поймают повторно, придется заплатить до 4 тысяч.

Ситуацию усугубляет погода. По данным МЧС, в ближайшие дни в республике ожидаются метели и снежные заносы. Видимость на дорогах и открытых пространствах снизится до 1–2 километров, из-за чего заметить промоину станет еще сложнее.

Это не первый случай, когда туристам в Башкирии требуется помощь экстренных служб в первые дни 2026 года.

Всего за сутки до этого, 2 января, спасатели выезжали в Архангельский район. Там группа из пяти человек заблудилась в лесу по пути к водопаду Атыш. Туристы выбились из сил и начали замерзать, их пришлось эвакуировать на снегоходах.

Власти республики ежегодно ужесточают контроль за безопасностью на воде. Рейды проводятся регулярно, особенно в популярных местах для зимней рыбалки и отдыха. Основная цель штрафов — не наказать, а предотвратить трагедии, подобные той, что едва не случилась на Павловке.