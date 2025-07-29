В Башкирии на ПАТП произошел пожар — сгорел автобус ПАЗ «Вектор NEXT»

В Салавате на территории автотранспортного предприятия сгорел автобус «Башавтотранса». Новенький ПАЗ «Вектор NEXT» вспыхнул прямо в ремонтном боксе. К счастью, обошлось без пострадавших

Вечером 28 июля в Салавате на территории местного ПАТП произошел пожар — в ремонтном боксе загорелся автобус «ПАЗ Вектор NEXT». Как сообщили в МЧС, существовала угроза распространения огня на соседние машины, но пожарным удалось этого не допустить.

На борьбу с огнем были брошены 12 человек и 3 единицы техники. В течение часа пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Самое главное — никто не пострадал.

Сейчас дознаватели устанавливают точную причину возгорания. В самом «Башавтотрансе» инцидент пока не прокомментировали.

Для государственного перевозчика это далеко не первый подобный случай. В феврале 2025 года в Салавате прямо на ходу загорелся автобус 42-го маршрута, в котором находились более 70 пассажиров. Тогда, к счастью, все успели эвакуироваться, и обошлось без жертв. Следственный комитет даже организовал проверку по факту того происшествия. А в 2022 году ещё один автобус компании сгорел на остановке «Три богатыря».