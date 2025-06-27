В Башкирии на АЗС сдетонировала емкость для горючего

Следком возбудил уголовное дело после инцидента на нефтекамской заправке «Башнефти». Как передает РБК Уфа, ЧП произошло в пятницу на улице Дорожной, где на закрытой АЗС велись ремонтные работы.

По данным МЧС, рабочие занимались распиловкой списанной ёмкости для горючего. В какой-то момент остатки бензиновых паров внутри сдетонировали и это привело к мощному хлопку, но, к счастью, без последующего возгорания.

В результате происшествия пострадал 36-летний сотрудник подрядной фирмы. Медики, осмотрев мужчину, диагностировали ушиб мягких тканей и отправили его на амбулаторное лечение.

Представители «Башнефти» подтвердили, что заправка была на плановом ремонте и клиентов на её территории не было. По их информации, произошло разрушение крышки резервуарной шахты, а рабочий отделался легкими ссадинами. Для выяснения причин была создана внутренняя комиссия.

Однако силовики отнеслись к ситуации серьёзнее. Прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о промбезопасности и охране труда. Следственный комитет, в свою очередь, завёл дело по статье о предоставлении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

В Башкирии подобные промышленные ЧП происходили и раньше. Самый серьёзный случай зафиксирован в мае этого года в Салавате.

Инцидент произошёл 16 мая на территории бывшего оптико-механического завода, где компания занималась переработкой парафина. Взрыв был настолько сильным, что разрушил здание размером 108 на 40 метров на площади 30 на 30 метров.

Последствия оказались гораздо серьёзнее нефтекамского случая. Четыре человека пострадали, трое находились в тяжёлом состоянии, двое попали в реанимацию, а третий — в ожоговое отделение. Один человек оказался под завалами, его искали спасательные службы.

Причиной взрыва стало нарушение технологического процесса, которое привело к разгерметизации печного оборудования. По версии прокуратуры, произошёл взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. На месте работали 43 человека и 17 единиц техники, включая 20 спасателей МЧС.