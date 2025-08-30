0
Происшествия

В Башкирии мужчина погиб в погребе

Пенсионер из Дюртюлей спустился в погреб и умер. Спасатели не успели. Теперь ведомство объясняет, как не повторить его ошибку и не стать жертвой тихого убийцы — газа.
отверстие для спуска в погреб в деревенском доме
Вечером 29 августа в Дюртюлях на улице Молодёжной 74-летний мужчина спустился в погреб за припасами и не смог выбраться. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Согласно сводке регионального Госкомитета по ЧС, предварительная причина — отравление углекислым газом. Это вещество тяжелее воздуха, оно скапливается в непроветриваемых помещениях, таких как погреба, и вытесняет кислород. У него нет цвета и запаха, поэтому человек может не заметить опасности, пока не почувствует удушье и слабость.

Август и сентябрь — самые опасные месяцы для посещения погребов. После лета в них застаивается воздух, и концентрация углекислого газа может стать смертельной.

Как обезопасить себя при спуске в погреб

Госкомитет РБ по ЧС напоминает о мерах предосторожности:

  • Проветривайте. Перед тем как спуститься, откройте крышку погреба минимум на 1–2 часа, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.
  • Проверяйте уровень кислорода. Используйте простой метод: опустите в погреб зажжённую свечу в ведре или на верёвке. Если пламя потухло — кислорода недостаточно, спускаться нельзя.
  • Не ходите в одиночку. Попросите кого-нибудь остаться наверху для подстраховки.
  • Следите за самочувствием. Если почувствовали головокружение, тошноту или нехватку воздуха — немедленно поднимайтесь наверх.

Впрочем, не все истории с погребами в республике заканчиваются настолько мрачно. Ранее, в августе этого года, спасатели того же Госкомитета по ЧС провели целую операцию по вызволению коровы. Животное провалилось в заброшенный подвал, но благодаря альпинистскому снаряжению бурёнку успешно подняли на поверхность.

