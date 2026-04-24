В Башкирии мужчина поджёг дом бывшей сожительницы с детьми

В деревне Кургатово Мечетлинского района Башкирии 45-летний мужчина с судимостью за кражу попытался поджечь дом бывшей сожительницы, применив газовую горелку. Внутри находились двое несовершеннолетних детей. Хозяйка самостоятельно потушила огонь.

Жительница деревни Кургатово Мечетлинского района Башкирии подала в полицию заявление о попытке поджога её бревенчатого дома. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

Сотрудники уголовного розыска установили виновного. Им оказался 45-летний бывший сожитель заявительницы, ранее судимый за кражу. Мужчина дождался ночи, пробрался во двор через незапертую калитку и направил пламя газовой горелки на стену дома. В тот момент внутри находились двое детей хозяйки. Женщина потушила огонь сама — пострадавших нет.

Подозреваемый признал вину. По его словам, во время инцидента он был пьян. Мужчина добавил, что действовал из-за давних обид и хотел напугать бывшую партнёршу.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном уничтожении имущества путём поджога.

По данным МВД России, в январе 2026 года в Башкирии зафиксировали 984 тяжких преступления — на 21,7% меньше, чем за тот же период 2025 года.

Похожий случай произошёл в марте 2025 года в Вольске Саратовской области. Там 41-летний сожитель поджёг дверь дома после того, как пьяного мужчину не пустили внутрь. В доме находились женщина и четверо детей — всех успели эвакуировать. Злоумышленник, как выяснило следствие, тоже имел судимость за воровство.

В декабре 2025 года в Твери бывший сожитель проник в квартиру уехавшей женщины, похитил 1,7 миллиона рублей и устроил поджог через открытое окно, чтобы скрыть следы. Огонь оказался слабым и улики не уничтожил.