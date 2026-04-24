В Башкирии мужчина поджёг дом бывшей сожительницы с детьми

В деревне Кургатово Мечетлинского района Башкирии 45-летний мужчина с судимостью за кражу попытался поджечь дом бывшей сожительницы, применив газовую горелку. Внутри находились двое несовершеннолетних детей. Хозяйка самостоятельно потушила огонь.
Жительница деревни Кургатово Мечетлинского района Башкирии подала в полицию заявление о попытке поджога её бревенчатого дома. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

Сотрудники уголовного розыска установили виновного. Им оказался 45-летний бывший сожитель заявительницы, ранее судимый за кражу. Мужчина дождался ночи, пробрался во двор через незапертую калитку и направил пламя газовой горелки на стену дома. В тот момент внутри находились двое детей хозяйки. Женщина потушила огонь сама — пострадавших нет.

Подозреваемый признал вину. По его словам, во время инцидента он был пьян. Мужчина добавил, что действовал из-за давних обид и хотел напугать бывшую партнёршу.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном уничтожении имущества путём поджога.

По данным МВД России, в январе 2026 года в Башкирии зафиксировали 984 тяжких преступления — на 21,7% меньше, чем за тот же период 2025 года.

Похожий случай произошёл в марте 2025 года в Вольске Саратовской области. Там 41-летний сожитель поджёг дверь дома после того, как пьяного мужчину не пустили внутрь. В доме находились женщина и четверо детей — всех успели эвакуировать. Злоумышленник, как выяснило следствие, тоже имел судимость за воровство.

В декабре 2025 года в Твери бывший сожитель проник в квартиру уехавшей женщины, похитил 1,7 миллиона рублей и устроил поджог через открытое окно, чтобы скрыть следы. Огонь оказался слабым и улики не уничтожил.

Похожие записи
0
30.03.2026
Происшествия

В Мечетлинском районе Башкирии задержали нетрезвого водителя квадроцикла — уже не впервые

водитель и инспектор в патрульном автомобиле
Сотрудники ГАИ остановили 37-летнего жителя за рулём квадроцикла в селе Сальевка. Мужчина оказался рецидивистом по части пьяной езды — теперь ему грозит уголовное дело.
0
13.03.2026
Криминал

В Башкирии задержали заказчика поджога автомобиля адвоката

задержание подозреваемого
В Башкирии полиция при поддержке СОБР Росгвардии задержала 40-летнего жителя Белорецка, организовавшего поджог Kia Rio адвоката из-за судебного конфликта. Ущерб превысил 2 млн рублей.
-1
11.03.2026
Криминал

В Уфе жительницу Кумертау отправили в колонию за поджог машины соседки

подсудимую ведет под конвоем
Октябрьский районный суд Уфы приговорил 37-летнюю уроженку Кумертау к 2 годам и 8 месяцам колонии-поселения за умышленный поджог чужого автомобиля и угрозу убийством.
0
26.02.2026
Криминал

В Башкирии должник с гвоздодёром попытался вскрыть банкомат с 12 миллионами

вскрытие банкомата
В Мечетлинском районе Башкирии полицейские задержали 34-летнего мужчину, который вскрыл банкомат с 12 млн рублей, но скрылся с пустыми руками — сработала сигнализация.
0
18.01.2026
Происшествия

В Уфе мужчина поджёг квартиру жены после бытовой ссоры

нашивка полиция
В столице Башкирии возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Мужчина в состоянии опьянения совершил поджог жилья своей супруги после бытового конфликта.
0
14.01.2026
Происшествия

ФСБ задержала уфимца за подготовку диверсии на подстанции за 23 тысячи рублей

преступник на допросе
В Уфе ФСБ задержала 22-летнего мужчину с зажигательной смесью. По версии следствия, он планировал поджог подстанции за вознаграждение в 23 тысячи рублей.
