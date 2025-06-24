В Благовещенском районе неизвестные похитили скамейки возле родника. Злоумышленники не просто унесли лавочку, а буквально выкорчевали её из земли вместе с бетонным фундаментом.

Волонтеры потратили силы на установку скамейки в мае благодаря программе социальных инвестиций «Формула хороших дел». Радость от нового места отдыха продлилась всего месяц. Теперь от благоустройства остались только ямы в земле.

Местная администрация уже направила заявление в полицию. Чиновники заверили, что есть свидетели происшествия. Они надеются на оперативную работу правоохранителей и привлечение виновных к ответственности.

Этот случай не единичный для региона. В январе вандалы повредили новогодний городок в Салавате, сломав дюралайт и фигуры коней. Глава города тогда призвал жителей беречь общественное имущество и уважать чужой труд. В мае 2025 года подростки-вандалы разгромили городской пляж в Сибае, разрушив пляжные кабинки, крыши беседок и раскидав лежаки. В том же месяце мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов публично возмутился участившимися случаями порчи арт-объектов, городского имущества и цветочных клумб.

Данные правоохранительных органов демонстрируют устойчивый рост вандализма. В Уфе количество преступлений по статье «вандализм» увеличивается третий год подряд: с 2 случаев в 2020 году до 9 за девять месяцев 2022 года. Большинство инцидентов связано с хищением и порчей имущества в общественных местах, включая парки и скверы.

Специалисты отмечают эффект домино в вандализме: один разрушенный объект провоцирует дальнейшие акты разрушения. Пик активности приходится на подростковый возраст 13-17 лет, когда молодые люди стремятся к самоутверждению через деструктивное поведение.

Восстановление поврежденных объектов требует значительных бюджетных затрат. Администрации муниципалитетов ежегодно направляют немалые средства на ремонт испорченного имущества. Финансовое бремя в конечном итоге ложится на плечи налогоплательщиков, создавая замкнутый круг: граждане сначала финансируют благоустройство, а затем его восстановление после актов вандализма.