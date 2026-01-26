0
Происшествия

В Башкирии Mercedes сбил лошадей: владельца табуна установят по ДНК

В Абзелиловском районе автомобиль Mercedes сбил лошадей, вышедших на проезжую часть. Глава района Айрат Аминев сообщил, что собственника животных планируют установить посредством ДНК-экспертизы, так как чипы у скота отсутствовали.
авто после дтп
©администрация Абзелиловского района / Айрат Аминев

В Абзелиловском районе на дороге между деревнями Самарское и Озерное автомобиль Mercedes врезался в табун лошадей. Двое животных погибли, машина разбита, водитель и пассажиры не пострадали. Глава района Айрат Аминев пообещал найти скрывшегося владельца животных через генетическую экспертизу, чтобы взыскать ущерб.

ДТП произошло в темное время суток. Табун лошадей вышел на асфальт перед близко идущим автомобилем. Водитель Mercedes не успел затормозить и сбил двух животных. Удар пришелся на переднюю часть иномарки: капот и бампер смяты, но люди в салоне уцелели.

На место происшествия приехал глава районной администрации Айрат Аминев. Осмотр показал, что на погибших животных нет ни обязательных чипов, ни бирок, ни светоотражающих элементов. Владелец табуна на месте аварии не появился и о себе не заявил. Выживших лошадей с дороги убрали и отправили в пункт временного содержания.

Администрация района намерена установить личность владельца скота принудительно. Специалисты уже взяли образцы крови и тканей погибших животных.

Айрат Аминев заявил, что если фермер не явится с повинной сам, его найдут через лабораторию. Власти проведут дорогостоящую ДНК-экспертизу, чтобы доказать принадлежность животных конкретному хозяйству. После идентификации владельцу придется оплатить не только ремонт «Мерседеса», но и стоимость самой генетической экспертизы и судебные издержки.

Справка

Свободный выпас скота без присмотра — это административное нарушение. Если животное становится причиной ДТП, его владелец несет полную материальную ответственность за поврежденные автомобили и пострадавших людей.

Попытки скрыть право собственности, уничтожая бирки или не чипируя скот, становятся бесполезными. Практика применения ДНК-тестов в таких расследованиях создает прецедент: уйти от оплаты ремонта дорогой иномарки, просто отказавшись от погибшей лошади, больше не получится.

Смертельные случаи с животными

Безнадзорный скот на дорогах Башкирии регулярно приводит к трагедиям. Осенью 2025 года в Баймакском районе кроссовер Exeed сбил лошадь на трассе Магнитогорск — Ира, вылетел на встречную полосу и врезался в Daewoo Matiz. В той аварии погибли три человека — водитель и двое пассажиров малолитражки.

В октябре 2025 года похожее ДТП произошло в Бижбулякском районе. Автомобиль «Лада Приора» столкнулся с лошадью и опрокинулся в кювет. Жертвами аварии также стали три человека.

