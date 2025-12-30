0
2 часа
Происшествия

В Башкирии мать и соседи спасли троих детей из горящего дома

Жители села Чекмагуш спасли детей из пожара, пока их мать ходила в магазин. Женщина успела вернуться и вынесла последнего ребенка сама, сейчас вся семья в больнице.
горит дом
©МЧС по Башкирии

Пожар начался в частном доме на улице Октябрьской, когда дети остались одни, сообщили в региональном МЧС. Соседи увидели дым, взломали дверь и вывели двоих. Вернувшаяся в этот момент мать бросилась в горящее жилище за третьим ребенком и вынесла его на руках.

RuTube
©МЧС по Башкирии

Всех троих детей госпитализировали в центральную районную больницу с отравлением продуктами горения. Огонь повредил дом площадью 100 квадратных метров.

Дознаватели МЧС рассматривают две основные версии: детская шалость с огнем или короткое замыкание. На месте работают психологи ведомства, выясняя точные обстоятельства происшествия.

Напомним, с начала 2025 года в Башкирии произошло более 7400 пожаров, в которых погибли 190 человек, включая 12 детей. Спасатели напоминают, что оставление несовершеннолетних без присмотра остается одной из главных причин трагедий.

В марте 2025 года в Давлекановском районе похожий случай закончился гибелью пятерых детей, а в июне в селе Старобалтачево сгорели трое мальчиков. В обоих случаях взрослых рядом не было.

