Главная » Происшествия
26

В Башкирии маленький ребенок пострадал при падении с балкона дома

©Imagen

В Башкирии произошел несчастный случай с маленьким ребенком. Об этом 2 июня сообщил руководитель регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

В конце мая в городе Салавате 3-летний мальчик упал с балкона 5 этажа жилого дома. Ребенка тут же госпитализировали в местную больницу, где медики установили диагноз: черепно-мозговая травма и ряд ушибов различной степени тяжести.

Учитывая серьезность состояния пострадавшего, из столицы республики была направлена бригада санитарной авиации. Врачи организовали консультацию в дистанционном режиме с федеральным медицинским центром для получения экспертных рекомендаций по терапии и последующему наблюдению за пациентом.

На следующие сутки после инцидента медики характеризовали состояние мальчика как стабильно тяжелое. Специалисты продолжают осуществлять постоянный мониторинг здоровья ребенка.

несчастный случай происшествие в Салавате Салават
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.