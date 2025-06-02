В Башкирии маленький ребенок пострадал при падении с балкона дома

В Башкирии произошел несчастный случай с маленьким ребенком. Об этом 2 июня сообщил руководитель регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

В конце мая в городе Салавате 3-летний мальчик упал с балкона 5 этажа жилого дома. Ребенка тут же госпитализировали в местную больницу, где медики установили диагноз: черепно-мозговая травма и ряд ушибов различной степени тяжести.

Учитывая серьезность состояния пострадавшего, из столицы республики была направлена бригада санитарной авиации. Врачи организовали консультацию в дистанционном режиме с федеральным медицинским центром для получения экспертных рекомендаций по терапии и последующему наблюдению за пациентом.

На следующие сутки после инцидента медики характеризовали состояние мальчика как стабильно тяжелое. Специалисты продолжают осуществлять постоянный мониторинг здоровья ребенка.