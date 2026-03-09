В Башкирии лыжник на полном ходу сбил девушку на курорте «Абзаково» и скрылся на белой Kia Rio

На горнолыжном курорте в Белорецком районе Башкирии 32-летний житель Оренбурга снёс девушку на трассе и скрылся, не оказав помощи. Пострадавшую прооперировали.

На горнолыжном курорте «Абзаково» в Белорецком районе Башкирии 3 марта произошло столкновение на пятой трассе. Около 19:50, в 100 метрах от турникетов, неизвестный мужчина на высокой скорости врезался в девушку на глазах у спасателей. Пострадавшая получила тяжёлые травмы и была экстренно прооперирована.

«Мужчина, собрав свой инвентарь, покинул место происшествия, не оказав помощи тому, кого снес. Он не вызвал спасателей, спустился к своему автомобилю Kia Rio белого цвета и в спешке покинул территорию ГЛЦ», — сообщили представители курорта.

На момент происшествия на трассе находилось всего шесть лыжников. Администрация «Абзаково» обратилась в полицию. Установлено, что виновником является 32-летний житель Оренбурга. Сейчас его разыскивают.

Правила поведения на склонах «Абзаково»

Курорт «Абзаково» — один из крупнейших горнолыжных центров Башкортостана, входящий в топ-5 популярных горнолыжных курортов России. Правила поведения на склонах ГЛЦ «Абзаково» прямо обязывают посетителей контролировать скорость и иметь возможность остановиться или уступить дорогу.

Что грозит виновнику по статье 118 УК РФ

Столкновения на горнолыжных трассах квалифицируются по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и предусматривают наказание вплоть до ограничения свободы на срок до трёх лет.

100 тысяч гостей и травмы сезона 2025–2026

За новогоднюю неделю 2025–2026 года горнолыжные комплексы Башкортостана приняли порядка 100 тысяч посетителей.

По статистике «Росгосстраха», опубликованной 4 марта 2026 года, текущий горнолыжный сезон в целом оказался менее травматичным, чем предыдущий, однако отдельные инциденты по-прежнему приводят к тяжёлым последствиям — компрессионным переломам позвоночника, переломам конечностей. Стоимость лечения одного серьёзного случая достигает 400-600 тысяч рублей.

Как получить компенсацию по статье 1064 ГК РФ

При столкновении на горнолыжной трассе пострадавший вправе требовать полного возмещения вреда с виновника на основании статьи 1064 ГК РФ, разъясняет портал RASC.ru. Также специалисты «Росгосстраха» рекомендуют при катании на горнолыжных курортах оформлять полис с опцией «активный отдых», поскольку стандартная страховка путешественника не покрывает спортивные травмы.

Куда обращаться при ЧП на курортах Башкирии

В Башкортостане действуют три основных горнолыжных центра — «Абзаково», «Банное» и «Мраткино», и на каждом из них работает служба спасения, обращение к которой бесплатно для посетителей.

В случае ЧП на территории курорта «Абзаково» пострадавшие или свидетели могут обратиться к дежурным спасателям непосредственно на склоне либо связаться с администрацией через официальные каналы курорта в социальных сетях.