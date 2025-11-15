0
4 часа
Происшествия

В Башкирии лобовое столкновение унесло жизни двух человек, пятеро ранены

Смертельная авария произошла вечером 14 ноября на трассе в Стерлибашевском районе. Пожилая пара на автомобиле ВАЗ погибла на месте, еще пятеро участников ДТП, включая двоих детей, доставлены в больницу. Детей от тяжелых травм уберегли автокресла.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

По предварительной версии, которую озвучил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, виновником трагедии стал 76-летний водитель ВАЗ-2115. Около 19:00 на 45-м километре автодороги Стерлитамак – Стерлибашево – Федоровка он вырулил машину на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Toyota Camry.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Водитель и пассажир отечественной легковушки получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались еще до прибытия медиков. Пять человек из иномарки, в том числе двое несовершеннолетних, сейчас находятся под наблюдением врачей. Отмечается, что дети перевозились в специальных удерживающих устройствах, что и спасло их от фатальных последствий.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

На месте аварии работали экстренные службы и дорожная полиция. Для координации их действий на место выезжал прокурор Стерлибашевского района Ильнур Сайфуллин. Прокуратура взяла под контроль ход проверки и установление точных причин ДТП.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии
