В Башкирии ликвидировали 8 возгораний травы за одни сутки

За минувшие сутки в Башкирии зафиксировали 8 случаев возгорания сухой растительности в шести районах и двух городах республики.
В Башкирии за прошедшие сутки зафиксировали восемь случаев возгорания сухой травы. Об этом сообщил Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Очаги горения выявили в Куюргазинском, Аургазинском, Бирском, Янаульском, Краснокамском и Чишминском районах, а также в Стерлитамаке и Благовещенске. Пожарные ликвидировали все восемь очагов в течение суток.

С начала 2026 года в республике насчитали 115 случаев возгорания травяного покрова — огонь прошёл по площади свыше 183 гектаров. Помимо этого, в регионе вспыхнули шесть лесных пожаров, охвативших более 55 гектаров леса.

Первые природные пожары 2026 года в Башкирии начались 30 марта — тогда огонь охватил ландшафт в Чишминском районе. В последующие дни горящую траву тушили в Сибае, Альшеевском, Зианчуринском, Благоварском, Баймакском и дважды в Учалинском районах. По данным news-bash.ru, к тому моменту выгорело 23,43 гектара угодий.

3 апреля пожарные ликвидировали пал сухой травы площадью 0,6 гектара в Баймакском районе.

Весной 2025 года власти Башкирии вводили особый противопожарный режим из-за аналогичной ситуации. Жителям запретили сжигать сухую траву и мусор. Угроза пожаров нависла над 186 населёнными пунктами, 63 садовыми товариществами и 47 детскими оздоровительными лагерями.

В конце декабря 2025 года власти ввели особый противопожарный режим на период новогодних праздников. Он действовал с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Нарушителям грозили штрафы: гражданам — от 10 до 20 тысяч рублей, юридическим лицам — от 400 до 800 тысяч рублей.

