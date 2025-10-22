0
Происшествия

В Башкирии из-за пьяного водителя погиб пассажир

В Октябрьском 31-летний водитель «Лады Гранты» спровоцировал смертельную аварию, находясь под шофе. Пассажир погиб на месте, решается вопрос о возбуждении дела.
22 октября утром в городе Октябрьском 31-летний водитель «Лады Гранты» устроил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Пассажир автомобиля, 30-летний мужчина, погиб на месте до приезда медиков, сообщило ГАИ по Башкирии.

Авария произошла на улице Кооперативной. Водитель не справился с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась. Медицинское освидетельствование показало 1,123 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя.

ГАИ Башкирии решает вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения. За ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения водителю грозит от 5 до 12 лет лишения свободы по статье 264 УК РФ. Это намного строже, чем административный штраф в 45 тысяч рублей за само вождение в нетрезвом виде.

Это уже второе громкое ДТП в Октябрьском за последнюю неделю. 18 октября пьяный водитель «Мерседеса» въехал в жилой дом, пассажирка получила травмы. Башкирия в 2025 году попала в топ-10 регионов по общему числу ДТП, заняв десятое место.

Однако по «пьяным» авариям республика показывает лучшую динамику в стране. За первое полугодие 2025 года их число сократилось на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — это максимальное снижение среди всех регионов России. Всего за 2024 год в Башкирии произошло 354 аварии с участием нетрезвых водителей, что на 22% меньше предыдущего года.

По статистике ГАИ, за сутки в республике происходит в среднем 6 ДТП, из них одно — с погибшим. Только за один августовский рейд в Башкирии задержали 49 пьяных водителей, 9 из них привлекут к уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде.

