В Башкирии из-за лося погибли отец с сыном

Региональная Госавтоинспекция подтвердила гибель двух человек в результате столкновения с диким животным. ДТП произошло в воскресенье на участке между Нефтекамском и Янаулом в Краснокамском районе.

Водитель легковушки «Шкода» не успел среагировать на внезапно выскочившего лося. Мощный удар отправил машину прямиком в придорожный кювет.

Автомобиль на большой скорости врезался в дерево после столкновения с животным. Спасательные службы обнаружили на месте два тела — взрослого мужчины и его несовершеннолетнего сына.

Сам виновник аварии тоже не выжил. Лось скончался на месте от полученных травм.

Эксперты напоминают, что столкновение с крупным животным на скорости 60 км/ч равносильно падению 5-тонного груза на крышу автомобиля, что объясняет высокую опасность таких ДТП для людей.