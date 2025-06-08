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В Башкирии из-за лося погибли отец с сыном

©ГАИ по Башкирии

Региональная Госавтоинспекция подтвердила гибель двух человек в результате столкновения с диким животным. ДТП произошло в воскресенье на участке между Нефтекамском и Янаулом в Краснокамском районе.

Водитель легковушки «Шкода» не успел среагировать на внезапно выскочившего лося. Мощный удар отправил машину прямиком в придорожный кювет.

Автомобиль на большой скорости врезался в дерево после столкновения с животным. Спасательные службы обнаружили на месте два тела — взрослого мужчины и его несовершеннолетнего сына.

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Сам виновник аварии тоже не выжил. Лось скончался на месте от полученных травм.

Эксперты напоминают, что столкновение с крупным животным на скорости 60 км/ч равносильно падению 5-тонного груза на крышу автомобиля, что объясняет высокую опасность таких ДТП для людей.

В 2025 году в Башкортостане наблюдается серьезная проблема с дорожно-транспортными происшествиями с участием диких животных. По данным Министерства экологии республики, с начала года зарегистрировано 25 столкновений с дикими животными.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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