0
32 минуты
Происшествия

В Башкирии из озера Узеть подняли 1332 туши погибших овец

В Бирском районе спасатели завершают работы по извлечению животных из водоема. Потери фермера оцениваются в 20 миллионов рублей.
спасатели на озере
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Экстренные службы Башкортостана подняли со дна озера Узеть в Бирском районе туши 1332 овец, утонувших в декабре. Работы ведутся, чтобы предотвратить загрязнение водоёма перед весенним таянием льда.

Содержание
  1. Как произошла трагедия
  2. Утилизация и убытки
  3. Угрозы для людей нет
  4. Единственная спасённая овца
  5. Статистика

Как произошла трагедия

В середине декабря фермер переводил стадо через замёрзшее озеро. Лёд не выдержал веса животных и проломился. Большая часть отары оказалась в воде.

Первоначально сообщалось о гибели трёхсот голов, но по мере подъёма туш число выросло до 1332.

Утилизация и убытки

Туши грузят в специальный транспорт и отправляют на утилизацию. Затраты на подъём и перевозку несёт владелец скота — фермер Тагар Усюбян.

По его оценке, убытки составляют около 20 млн рублей. Сюда входят стоимость поголовья и расходы на ликвидацию последствий.

Угрозы для людей нет

Ветеринарная служба провела экспертизу и подтвердила: опасности для населения нет. Животные были привиты, риск инфекций исключён.

Специалисты продолжают контролировать качество воды в озере до завершения операции.

Единственная спасённая овца

Из всего стада уцелело одно животное. Овцу обнаружили на льду, доставили на берег и передали владельцу. К тому моменту спасатели уже извлекли 780 туш.

Статистика

Происшествия с животными в регионе фиксируются регулярно, в том числе на дорогах. Осенью 2025 года в Баймакском районе произошло ДТП с участием домашнего скота: автомобиль Exeed столкнулся с лошадью, после чего выехал на встречную полосу и врезался в Daewoo Matiz. Жертвами аварии стали три человека.​

Согласно статистике за 2025 год, в Башкирии зарегистрировано 115 случаев гибели диких животных в результате ДТП. Чаще всего под колеса попадали косули (59 фактов) и лоси (40 фактов). Инцидент на озере Узеть остается самым крупным случаем массовой гибели животных в республике за последнее время.

Похожие записи
0
09.01.2026
Новости

В Уфе стартует акция «Елки в щепки»: как утилизировать новогодние деревья

игрушка на елке
Администрация Уфы приглашает горожан сдать новогодние ёлки на переработку 10, 11, 17 и 18 января 2026 года. Акция поможет предотвратить стихийные свалки и получить вторичное сырье.
0
07.01.2026
Новости

В Башкирии осталось ликвидировать 14 незаконных свалок

свалка мусора
В Башкирии осталось 14 несанкционированных свалок. Минэкологии перенесло срок их полной ликвидации на 2026 год из-за отсутствия финансирования в текущем периоде.
0
27.12.2025
Новости

В Башкирии в лесу под Бирском обнаружили и подкормили стадо диких кабанов

стадо кабанов
Охотинспектор обнаружил четыре особи кабанов с поросятами во время рейда в Бирском районе. Животные здоровы, следов браконьеров рядом с их лежбищем нет.
0
23.12.2025
Происшествия

Фермер оценил ущерб от гибели стада на озере в Башкирии в 20 млн рублей

группа спасателей
Фермер Тагар Усюбян оценил убытки от гибели стада на озере Узеть в 20 миллионов рублей. В эту сумму вошла стоимость животных, оплата работы водолазов и вывоз туш на утилизацию в соседний регион.
0
22.12.2025
Новости

Волонтеры центра «Пин и Пуф» выхаживают парализованного орлана-белохвоста из Чишминского района Башкирии

раненый орлан-белохвост
Жители Чишминского района 20 декабря обнаружили в снегу краснокнижного хищника. Птицу передали в уфимский центр реабилитации «Пин и Пуф». Ветеринары оценивают состояние орлана как критическое: у него отказали
0
20.12.2025
Новости

Двойные рейсы и онлайн-слежка: как будут вывозить мусор в новогодние праздники в Башкирии

контейнерная площадка с мусором
Министр природопользования и экологии Нияз Фазылов на пресс-конференции в «Башинформе» рассказал, как регион справится с мусором в новогодние каникулы. С 30 декабря службы переходят на круглосуточную работу
0
19.12.2025
Происшествия

Спасатели извлекли 356 утонувших овец из озера в Бирском районе Башкирии

спасатели на реке
В Бирском районе Башкирии со дна озера Узеть подняли 356 туш овец. Животные утонули, провалившись под тонкий лед. Массовая гибель скота создает угрозу загрязнения водоема.
0
16.12.2025
Новости

Суд отклонил иск Росприроднадзора о закрытии свалки в Бирском районе Башкирии

свалка мусора
Арбитражный суд республики оставил без удовлетворения исковое заявление Южно-Уральского управления Росприроднадзора касательно объекта размещения отходов в Бирском районе.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.