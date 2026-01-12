В Башкирии из озера Узеть подняли 1332 туши погибших овец

В Бирском районе спасатели завершают работы по извлечению животных из водоема. Потери фермера оцениваются в 20 миллионов рублей.

Экстренные службы Башкортостана подняли со дна озера Узеть в Бирском районе туши 1332 овец, утонувших в декабре. Работы ведутся, чтобы предотвратить загрязнение водоёма перед весенним таянием льда.

Как произошла трагедия

В середине декабря фермер переводил стадо через замёрзшее озеро. Лёд не выдержал веса животных и проломился. Большая часть отары оказалась в воде.

Первоначально сообщалось о гибели трёхсот голов, но по мере подъёма туш число выросло до 1332.

Утилизация и убытки

Туши грузят в специальный транспорт и отправляют на утилизацию. Затраты на подъём и перевозку несёт владелец скота — фермер Тагар Усюбян.

По его оценке, убытки составляют около 20 млн рублей. Сюда входят стоимость поголовья и расходы на ликвидацию последствий.

Угрозы для людей нет

Ветеринарная служба провела экспертизу и подтвердила: опасности для населения нет. Животные были привиты, риск инфекций исключён.

Специалисты продолжают контролировать качество воды в озере до завершения операции.

Единственная спасённая овца

Из всего стада уцелело одно животное. Овцу обнаружили на льду, доставили на берег и передали владельцу. К тому моменту спасатели уже извлекли 780 туш.

Статистика

Происшествия с животными в регионе фиксируются регулярно, в том числе на дорогах. Осенью 2025 года в Баймакском районе произошло ДТП с участием домашнего скота: автомобиль Exeed столкнулся с лошадью, после чего выехал на встречную полосу и врезался в Daewoo Matiz. Жертвами аварии стали три человека.​

Согласно статистике за 2025 год, в Башкирии зарегистрировано 115 случаев гибели диких животных в результате ДТП. Чаще всего под колеса попадали косули (59 фактов) и лоси (40 фактов). Инцидент на озере Узеть остается самым крупным случаем массовой гибели животных в республике за последнее время.