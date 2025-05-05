В Башкирии ищут 69-летнего туриста, выпавшего из катамарана на реке Малый Инзер

69-летний турист из Свердловской области пропал без вести после происшествия на реке Малый Инзер в Белорецком районе Башкирии, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС 5 мая. Ещё одному туристу повезло больше — его успели спасти после аварии на реке Сакмара.

Незарегистрированная группа «экстремалов» из 12 человек решила проверить свою удачу на башкирских порогах, отправившись на сплав 4 мая. «Опытные туристы» даже не посчитали нужным уведомить спасательные службы о своём маршруте. Природа не оценила такой самоуверенности — после прохождения «Айгирских порогов» 69-летний мужчина выпал из катамарана и был унесён бурным потоком. Ни спасжилет, ни каска не помогли туристу удержаться на плаву в стремительном течении. Товарищи пытались прийти на помощь, но река оказалась быстрее человеческих рефлексов.

В тот же день на пороге с говорящим названием «Яман-Таш» («Плохой камень») реки Сакмара перевернулся каяк 58-летнего петербуржца. В этом случае спасатели успели вытащить незадачливого «покорителя стихии» из водного плена.

Теперь поисковые группы прочёсывают берега Малого Инзера, пытаясь найти пропавшего туриста. Как говорится, вода не только камень точит, но и туристов не щадит, особенно тех, кто решает отправиться в путь «инкогнито».