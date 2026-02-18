В Башкирии инспекторы ДПС сняли с рейса пьяного водителя школьного автобуса с 12 детьми

Сотрудники ГИБДД остановили микроавтобус с детьми на трассе в Башкирии. Водитель, перевозивший команду баскетболистов, оказался в нетрезвом состоянии.

17 февраля на трассе в Башкирии сотрудники ГИБДД остановили микроавтобус с детской баскетбольной командой. Водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения. Поездку в Ижевск пришлось прервать, детей пересадили на резервный транспорт, а организаторов перевозки ждут штрафы. Об этом сообщает республиканская ГАИ.

Инцидент произошел на 10-м километре автодороги Дюртюли — Нефтекамск. Экипаж ДПС остановил микроавтобус Peugeot Boxer во время плановой проверки пассажирского транспорта. За рулем находился 49-летний местный житель.

Глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов сообщил в своем блоге, что инспекторы заметили у водителя признаки опьянения. Мужчину тут же отстранили от управления, а автобус отправили на спецстоянку.

В салоне находились 12 несовершеннолетних. Команда баскетболистов ехала из Уфы в Ижевск на соревнования. Из-за отстранения водителя график поездки был сорван. Чтобы дети смогли продолжить путь и добраться на турнир, за ними прислали резервный автобус.

По итогам проверки заведены административные дела в отношении всех участников организации рейса. На водителя составили материал за управление транспортом в нетрезвом виде. Должностные и юридические лица, которые допустили нетрезвого сотрудника к рейсу с несовершеннолетними пассажирами, также привлечены к ответственности.

©ГАИ по Башкирии

Напомним, в сентябре 2025 года в Кугарчинском районе инспекторы задержали 60-летнего водителя школьного автобуса ПАЗ. Он вез на учебу 15 детей, при этом содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,170 мг/л.

По данным портала news-bash.ru, за 2025 год сотрудники ГИБДД выявили в Башкирии 16 400 нетрезвых водителей. Из них более 1400 человек сели за руль пьяными повторно. Около 250 нарушителей удалось задержать благодаря сообщениям граждан в телеграм-бот Госавтоинспекции.