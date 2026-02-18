0
7 часов
Происшествия

В Башкирии инспекторы ДПС сняли с рейса пьяного водителя школьного автобуса с 12 детьми

Сотрудники ГИБДД остановили микроавтобус с детьми на трассе в Башкирии. Водитель, перевозивший команду баскетболистов, оказался в нетрезвом состоянии.
эвакуация автобуса
©ГАИ по Башкирии

17 февраля на трассе в Башкирии сотрудники ГИБДД остановили микроавтобус с детской баскетбольной командой. Водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения. Поездку в Ижевск пришлось прервать, детей пересадили на резервный транспорт, а организаторов перевозки ждут штрафы. Об этом сообщает республиканская ГАИ.

автобус на дороге
©ГАИ по Башкирии

Инцидент произошел на 10-м километре автодороги Дюртюли — Нефтекамск. Экипаж ДПС остановил микроавтобус Peugeot Boxer во время плановой проверки пассажирского транспорта. За рулем находился 49-летний местный житель.

Глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов сообщил в своем блоге, что инспекторы заметили у водителя признаки опьянения. Мужчину тут же отстранили от управления, а автобус отправили на спецстоянку.

алкотестер в руках
©ГАИ по Башкирии

В салоне находились 12 несовершеннолетних. Команда баскетболистов ехала из Уфы в Ижевск на соревнования. Из-за отстранения водителя график поездки был сорван. Чтобы дети смогли продолжить путь и добраться на турнир, за ними прислали резервный автобус.

По итогам проверки заведены административные дела в отношении всех участников организации рейса. На водителя составили материал за управление транспортом в нетрезвом виде. Должностные и юридические лица, которые допустили нетрезвого сотрудника к рейсу с несовершеннолетними пассажирами, также привлечены к ответственности.

RuTube
©ГАИ по Башкирии

Напомним, в сентябре 2025 года в Кугарчинском районе инспекторы задержали 60-летнего водителя школьного автобуса ПАЗ. Он вез на учебу 15 детей, при этом содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,170 мг/л.

По данным портала news-bash.ru, за 2025 год сотрудники ГИБДД выявили в Башкирии 16 400 нетрезвых водителей. Из них более 1400 человек сели за руль пьяными повторно. Около 250 нарушителей удалось задержать благодаря сообщениям граждан в телеграм-бот Госавтоинспекции.

Похожие записи
0
09.01.2026
Происшествия

Фура с прицепом вылетела в кювет на трассе М-7 в Башкирии: водитель госпитализирован

грузовик после дтп
В Дюртюлинском районе водитель грузовика не справился с управлением и съехал в кювет. Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС деблокировали мужчину и передали медикам.
0
15.12.2025
Происшествия

В Башкирии три человека попали в больницу после ДТП с фурой

грузовик после дтп
В Дюртюлинском районе произошло столкновение KIA Sportage и грузового автомобиля. Три человека из легковой машины госпитализированы. На месте работают службы.
0
11.12.2025
Дороги и транспорт

В Башкирии откроют движение по мосту через реку Быстрый Танып

карта местонахождения моста через Быстрый Танып
С 12 декабря автомобилисты смогут проехать по одной полосе обновлённого моста через реку Быстрый Танып. Движение будет реверсивным. Полностью объект сдадут в 2026 году.
0
24.11.2025
Криминал

Бывшего инженера «Башкиравтодора» осудили на 5 лет

Данир Бурханов получил пять лет колонии за незаконную добычу песчано-гравийной смеси с ущербом природе на 8 млрд рублей.
0
15.11.2025
Происшествия

«Убиты пьяницей, дебоширом»: В Дюртюлинском районе Башкирии мужчина расправился с женой и односельчанином

задержание преступника
14 ноября в одной из деревень Дюртюлинского района местный житель убил двух человек: свою 52-летнюю жену и 61-летнего знакомого. После этого он сам позвонил в полицию и был задержан.
0
14.07.2025
Происшествия

Чёрный уик-энд: В Башкирия пьянство и споры унесли жизни 12 человек

утонувший в водоеме
Черные выходные в Башкирии: 12 человек, включая двух подростков, утонули в водоёмах. Причинами стали пьяные споры, купание на диких пляжах и роковая беспечность
0
20.06.2025
Происшествия

Трактор раздавил выпрыгнувшего из кабины водителя в Башкирии

трактор после ДТП
Госавтоинспекция Дюртюлинского района разбирается в смертельном происшествии с сельхозтехникой. ДТП случилось сегодня днем в деревне Исмаилово. Двадцатилетний механизатор управлял трактором «
0
20.05.2025
Новости

Фидан Янгуразов назначен прокурором Дюртюлинского района Башкирии

погоны прокуратуры
Кадровые перестановки в башкирской прокуратуре — Фидан Янгуразов стал новым прокурором Дюртюлинского района. Информация подтвердили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.