Главная » Происшествия
53

В Башкирии грузовик сбил 6-летнего ребенка на придомовой территории

©rutube

В селе Иглино Уфимского района произошло ДТП с участием несовершеннолетней. Об инциденте 2 июня сообщили инсайдерские каналы в Telegram.

ребенок попал под колеса грузовика
©t.me/ufa_rb

Несчастный случай произошел на придомовой территории, где играла группа детей. Четверо ребят выбежали на проезжую часть, в этот момент по улице двигался грузовой автомобиль. Водитель транспортного средства не смог своевременно остановиться и совершил наезд на шестилетнюю девочку. Системы видеофиксации записали момент столкновения.

Шофер остановился и связался со скорой. Пострадавшую доставили в больницу и поместили в отделение реанимации.

дтп в Уфимском районе происшествия в Уфимском районе Уфимский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.