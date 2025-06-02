В Башкирии грузовик сбил 6-летнего ребенка на придомовой территории

В селе Иглино Уфимского района произошло ДТП с участием несовершеннолетней. Об инциденте 2 июня сообщили инсайдерские каналы в Telegram.

Несчастный случай произошел на придомовой территории, где играла группа детей. Четверо ребят выбежали на проезжую часть, в этот момент по улице двигался грузовой автомобиль. Водитель транспортного средства не смог своевременно остановиться и совершил наезд на шестилетнюю девочку. Системы видеофиксации записали момент столкновения.

Шофер остановился и связался со скорой. Пострадавшую доставили в больницу и поместили в отделение реанимации.