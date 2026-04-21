В Башкирии годовалый пассажир выжил в серьёзной аварии благодаря автокреслу

Авария произошла вечером на автодороге Уфа — Янаул в Бирском районе Башкирии. Водитель Nissan Qashqai с полуприцепом не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Среди четырёх госпитализированных — годовалый ребёнок и 9-летняя девочка.

Вечером на 90-м километре федеральной автодороги Уфа — Янаул в Бирском районе Республики Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Об этом,21 апреля, сообщила пресс-служба ГИБДД по РБ.

За рулём Nissan Qashqai с полуприцепом находился 76-летний водитель. По предварительным данным, он потерял управление, пересёк осевую линию и столкнулся лоб в лоб с Mazda CX-7 под управлением 39-летнего мужчины.

Несмотря на значительную силу удара, трагических последствий удалось избежать. Все находившиеся в салонах обоих автомобилей были пристёгнуты. Годовалый пассажир «Мазды» находился в детском удерживающем кресле, надёжно зафиксированном по всем правилам. Девятилетняя девочка была пристёгнута штатным ремнём безопасности.

По итогам аварии четверо пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Применение средств пассивной безопасности позволило сохранить жизни всем участникам столкновения.

Напомним, в конце декабря 2025 года на 71-м километре той же трассы Уфа — Бирск — Янаул произошло ещё одно серьёзное ДТП: столкнулись Renault Logan и ВАЗ-2115. 81-летний пассажир одного из автомобилей погиб, водитель второго был госпитализирован.

К слову, с 9 января 2026 года в России вступили в силу обновлённые нормы ответственности за нарушение правил перевозки детей. Штраф для водителей-физических лиц составляет теперь 5 000 рублей, для должностных лиц — 50 000 рублей, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — 200 000 рублей.

В России действуют строгие возрастные требования к перевозке детей в автомобилях. До 7 лет ребёнка можно перевозить исключительно в сертифицированном детском кресле или бустере. С 7 до 11 лет на заднем сиденье допускается как удерживающее устройство, так и штатный ремень безопасности. На переднем сиденье в этом возрасте обязательно использование детского удерживающего устройства (кресла или бустера). С 12 лет ребёнок приравнивается к взрослому пассажиру.