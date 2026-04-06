В Башкирии фиксируют первые в 2026 году природные пожары

Природные пожары начались в Башкирии: за одни сутки зарегистрировано пять возгораний сухой растительности сразу в нескольких районах республики.

В Башкирии начался пожароопасный сезон. За воскресенье в пяти районах республики загорелась сухая растительность — об этом 6 апреля сообщил руководитель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

По его словам, за сутки огонь прошёл по территориям Альшеевского, Абзелиловского, Стерлитамакского, Баймакского и Чишминского районов. Площадь повреждённых угодий составила 2,82 га.

«Все пожары потушены», — уточнил Первов.

Первое возгорание ландшафтного характера в этом сезоне произошло 30 марта в Чишминском районе. Затем очаги горения травы фиксировались в Сибае, Альшеевском, Зианчуринском, Благоварском, Баймакском и дважды в Учалинском районах. Общая площадь выгоревших территорий с начала сезона достигла 23,43 га.

Весной 2025 года власти Башкирии уже вводили особый противопожарный режим из-за аналогичной ситуации. Тогда жителям прежде всего запретили сжигать сухую траву и мусор.

По данным ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, особый противопожарный режим в 2025 году действовал с 18 апреля. Угроза ландшафтных пожаров тогда нависла над 186 населёнными пунктами, 63 садовыми некоммерческими товариществами и 47 детскими оздоровительными лагерями. Чаще всего трава горела в Абзелиловском и Хайбуллинском районах.