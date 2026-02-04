0
3 часа
Происшествия

В Башкирии эвакуировали жильцов двухэтажного дома из-за обрушения кровли

В селе Кушнаренково ночью произошло частичное обрушение кровли двухэтажного дома. Повреждена газовая труба, жильцы эвакуированы. Пострадавших нет, причины выясняются.
©МЧС по Башкирии

В селе Кушнаренково Республики Башкортостан зафиксировано частичное обрушение кровли многоквартирного жилого дома. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел в ночное время на улице Горной в двухэтажном здании, рассчитанном на 12 квартир.

©МЧС по Башкирии

В результате падения конструкций была повреждена газовая труба. Специалисты оперативно отключили газоснабжение, чтобы предотвратить угрозу взрыва или возгорания. Следов горения на месте происшествия не обнаружено.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Жильцы дома были своевременно эвакуированы в безопасное место. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет.

На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб и специальная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для осмотра конструкций здания и оценки масштаба повреждений специалисты применяют беспилотные летательные аппараты.

©МЧС по Башкирии

Событие происходит на фоне сложных погодных условий текущего зимнего периода. Зима 2025–2026 годов в регионе характеризуется повышенным количеством осадков, что создает дополнительную нагрузку на кровельные конструкции зданий и сооружений.

Аналогичный случай, связанный с разрушением конструкций под весом снега, был зафиксирован в республике в начале января. В Октябрьском районе Уфы 6 января обрушился металлический склад площадью около 5 тысяч квадратных метров. В момент инцидента людей в помещении не было, пострадала только материальная часть — хранившиеся внутри стройматериалы.

Вопросы состояния кровель в сельских районах находятся на контроле республиканских властей. В плане капитального ремонта на 2025 год было предусмотрено выделение 34 миллионов рублей на ремонт крыш в малоэтажных домах сельских поселений. Финансирование направляется в муниципалитеты, где средств, собранных собственниками жилья, недостаточно для проведения масштабных ремонтных работ.

