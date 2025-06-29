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В Башкирии двое детей попали в страшное ДТП на туристическом маршруте

©МЧС по Башкирии

Пятеро человек, в том числе двое мальчишек, оказались в больнице после лобового столкновения в Мелеузовском районе. Как сообщают спасатели МЧС, семейная поездка обернулась госпитализацией для всех участников ДТП.

авто после ДТП
©МЧС по Башкирии

Инцидент произошёл сегодня днём возле деревни Басурмановка. На популярной у туристов трассе Мелеуз — Нугуш не поделили дорогу автомобили Geely и Lifan.

В Geely находилась целая семья: 32-летний мужчина за рулём, его 31-летняя супруга и двое сыновей — девяти и трёх лет. Их всех доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

авто после ДТП
©МЧС по Башкирии

Автомобилем Lifan управлял 23-летний парень. Ему тоже потребовалась помощь медиков. Прибывшие на место спасатели МЧС деблокировали пострадавших и передали их врачам скорой помощи.

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб, выясняя все детали произошедшего.

Дорога на Нугуш — одно из самых загруженных туристических направлений в Башкирии, особенно в летний период.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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