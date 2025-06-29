В Башкирии двое детей попали в страшное ДТП на туристическом маршруте

Пятеро человек, в том числе двое мальчишек, оказались в больнице после лобового столкновения в Мелеузовском районе. Как сообщают спасатели МЧС, семейная поездка обернулась госпитализацией для всех участников ДТП.

Инцидент произошёл сегодня днём возле деревни Басурмановка. На популярной у туристов трассе Мелеуз — Нугуш не поделили дорогу автомобили Geely и Lifan.

В Geely находилась целая семья: 32-летний мужчина за рулём, его 31-летняя супруга и двое сыновей — девяти и трёх лет. Их всех доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Автомобилем Lifan управлял 23-летний парень. Ему тоже потребовалась помощь медиков. Прибывшие на место спасатели МЧС деблокировали пострадавших и передали их врачам скорой помощи.

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб, выясняя все детали произошедшего.