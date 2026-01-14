В Башкирии для тушения пожара в торговом центре задействовали пожарный поезд

В Туймазах в ТЦ «Шоколад» потушили открытое пламя на 80 кв. м, эвакуировались 15 человек, пострадавших нет.

В Туймазах 14 декабря загорелся торговый центр «Шоколад» на улице 50 лет Октября. Сотрудники МЧС и Госкомитета по ЧС остановили распространение огня на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет.

Пожар начался на втором этаже кирпичного здания. Еще до приезда спасателей из торгового центра самостоятельно вышли 15 человек.

Сотрудники МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. Дознаватель МЧС выясняет причину возгорания.

Пожар тушила крупная группировка. Чтобы справиться с огнем, задействовали: 47 человек личного состава, 17 единиц техники и пожарный поезд станции «Туймазы».

Сейчас спасатели разбирают и проливают конструкции, чтобы исключить повторное возгорание.

Напомним в декабре 2025 года в Уфе из-за возгорания на складе угля эвакуировали 22 человека. Тогда площадь пожара составила 30 квадратных метров, с огнем боролись 69 спасателей.