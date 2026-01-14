0
8 часов
Происшествия

В Башкирии для тушения пожара в торговом центре задействовали пожарный поезд

В Туймазах в ТЦ «Шоколад» потушили открытое пламя на 80 кв. м, эвакуировались 15 человек, пострадавших нет.
горит здание
©МЧС по Башкирии

В Туймазах 14 декабря загорелся торговый центр «Шоколад» на улице 50 лет Октября. Сотрудники МЧС и Госкомитета по ЧС остановили распространение огня на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет.

пожарные на месте происшествия
©МЧС по Башкирии

Пожар начался на втором этаже кирпичного здания. Еще до приезда спасателей из торгового центра самостоятельно вышли 15 человек.

Сотрудники МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. Дознаватель МЧС выясняет причину возгорания.

копоть на стенах после пожара
©МЧС по Башкирии

Пожар тушила крупная группировка. Чтобы справиться с огнем, задействовали: 47 человек личного состава, 17 единиц техники и пожарный поезд станции «Туймазы».

пожарный поезд
©МЧС по Башкирии

Сейчас спасатели разбирают и проливают конструкции, чтобы исключить повторное возгорание.

автомобиль мчс
©МЧС по Башкирии

Напомним в декабре 2025 года в Уфе из-за возгорания на складе угля эвакуировали 22 человека. Тогда площадь пожара составила 30 квадратных метров, с огнем боролись 69 спасателей.

