В Башкирии девушка провалилась в топку банного чана в одном из глэмпингов на Павловке

В Нуримановском районе Башкирии отдыхающая получила ожоги ног, наступив на ненадёжные доски у банного чана в глэмпинге на Павловском водохранилище.

В одном из глэмпингов Нуримановского района на Павловском водохранилище девушка получила серьёзные ожоги ног, оказавшись в топке под банным чаном. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Группа отдыхающих арендовала дом с баней и горячей купелью на открытом воздухе. В темноте девушка направилась к чану, наступила на плохо закреплённые доски в его основании и оказалась прямо в топке. Часть конечностей обожгло огнем. На помощь бросились муж и друзья. Медики зафиксировали ожоги первой и второй степени. Уголовное дело возбуждать не стали, однако суд обязал владельца банного чана выплатить пострадавшей 60 тысяч рублей компенсации.

Классификация глэмпингов: что изменилось с марта 2025 года

С 1 января 2025 года в России заработала обязательная классификация туристического жилья — глэмпинги и базы отдыха должны войти в специальный реестр Росаккредитации. Большинство объектов не смогли пройти этот этап в срок, сообщает РБК.

По данным Министерства предпринимательства и туризма РБ, с 2020 года количество глэмпингов в Башкирии выросло с 5 до 120 объектов. За последние два года номерной фонд в республике увеличился на 800 единиц.

По данным Интерфакса, за девять месяцев 2025 года Башкортостан посетили более 1,6 миллиона туристов — на 1,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Регион занимает третье место в Приволжском федеральном округе по объёму туристского потока.

Какие правила безопасности должны соблюдать владельцы банных чанов

Банные чаны должны устанавливаться в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, утверждёнными постановлением Правительства РФ от от 16.09.2020 № 1479. Согласно правилам эксплуатации, перед использованием необходимо проверять устойчивость опор и целостность конструкции чана.

Запрещено пользоваться чаном в состоянии алкогольного опьянения и в тёмное время суток без надлежащего освещения.

Куда обращаться пострадавшим туристам в Башкирии

Консультационную помощь по мерам безопасности в сфере туристического бизнеса можно получить в Центре «Мой бизнес» Республики Башкортостан по телефону +7 (347) 224-99-99.

В случае получения травмы на территории арендованного объекта пострадавший вправе обратиться в суд с требованием о компенсации.