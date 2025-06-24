В Башкирии член партии «Единая Россия» устроил погром в кафе

Владелец пивнушки в Иглино написал заявление на единоросса, который превратил обычный вечер в настоящий погром. Об инциденте рассказал телеграм-канал «Честный репортаж».

Максим В. регулярно наведывался в заведение Владимира, когда приезжал к родителям. Поначалу вел себя как образцовый партиец. Рассказывал про работу на благо народа, хвастался юридическим агентством и связями в силовых структурах.

Но в один из дней что-то пошло не так. Мужчина устроил разгром в пивной, сцепился с хозяином и прихватил бутылку пенного на дорожку. На прощание пообещал Владимиру серьезные неприятности.

Владелец обратился в полицию с заявлением о грабеже. Сейчас правоохранители разбираются с партийным дебоширом.