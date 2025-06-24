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В Башкирии член партии «Единая Россия» устроил погром в кафе

©Честный репортаж

Владелец пивнушки в Иглино написал заявление на единоросса, который превратил обычный вечер в настоящий погром. Об инциденте рассказал телеграм-канал «Честный репортаж».

Максим В. регулярно наведывался в заведение Владимира, когда приезжал к родителям. Поначалу вел себя как образцовый партиец. Рассказывал про работу на благо народа, хвастался юридическим агентством и связями в силовых структурах.

Но в один из дней что-то пошло не так. Мужчина устроил разгром в пивной, сцепился с хозяином и прихватил бутылку пенного на дорожку. На прощание пообещал Владимиру серьезные неприятности.

Владелец обратился в полицию с заявлением о грабеже. Сейчас правоохранители разбираются с партийным дебоширом.

грабеж иглино погром
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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