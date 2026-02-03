0
48 минут
Происшествия

В Башкирии четыре человека погибли в ДТП с КАМАЗом и «Ладой»

В Белебеевском районе Башкортостана легковушка столкнулась с грузовиком, погибли четыре человека
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Вечером 3 февраля на трассе Белебей — Аксаково — Аксеново в Белебеевском районе Башкортостана произошла смертельная авария. Об этом сообщает МЧС по Республике Башкортостан.

авто после дтп
©МЧС по Башкирии

Возле села Слакбаш «Лада Гранта» врезалась в КАМАЗ. Удар оказался настолько сильным, что все четверо пассажиров легковушки скончались на месте происшествия. Сейчас устанавливаются личности жертв.

авто после дтп
©МЧС по Башкирии
авто после дтп
©МЧС по Башкирии

На место трагедии прибыли экстренные службы. Спасатели извлекают тела из разбитой машины. Обстоятельства аварии выясняют инспекторы ГИБДД.

Похожие записи
0
02.02.2026
Новости

Предприниматель из Башкирии продал 429 тонн «фантомного» масла и сыра в соседние регионы

молоко льется в стакан из бутылки
Предприниматель из Белебеевского района оформил ветеринарные документы на крупную партию продукции без фактического производства. Товар был направлен в Свердловскую и Омскую области.
0
05.12.2025
Происшествия

В ДТП с двумя иномарками в Белебеевском районе Башкирии пострадали пять человек

авто после дтп
На трассе Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы утром 5 декабря лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и Chery. Все пять пассажиров обеих машин получили травмы.
0
17.08.2025
Происшествия

В Башкирии в ночном ДТП погиб 14-летний школьник на питбайке

питбайк после аварии
Эта смерть — уже пятая среди несовершеннолетних водителей мототехники в республике за это лето
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.