В Башкирии четыре человека погибли в ДТП с КАМАЗом и «Ладой»

Вечером 3 февраля на трассе Белебей — Аксаково — Аксеново в Белебеевском районе Башкортостана произошла смертельная авария. Об этом сообщает МЧС по Республике Башкортостан.
Возле села Слакбаш «Лада Гранта» врезалась в КАМАЗ. Удар оказался настолько сильным, что все четверо пассажиров легковушки скончались на месте происшествия. Сейчас устанавливаются личности жертв.
На место трагедии прибыли экстренные службы. Спасатели извлекают тела из разбитой машины. Обстоятельства аварии выясняют инспекторы ГИБДД.