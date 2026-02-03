В Башкирии четыре человека погибли в ДТП с КАМАЗом и «Ладой»

Похожие записи

Предприниматель из Башкирии продал 429 тонн «фантомного» масла и сыра в соседние регионы Предприниматель из Белебеевского района оформил ветеринарные документы на крупную партию продукции без фактического производства. Товар был направлен в Свердловскую и Омскую области.

В ДТП с двумя иномарками в Белебеевском районе Башкирии пострадали пять человек На трассе Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы утром 5 декабря лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и Chery. Все пять пассажиров обеих машин получили травмы.