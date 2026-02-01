0
3 часа
Происшествия

В Башкирии чат-бот ГАИ помог задержать нетрезвого водителя в Кугарчинском районе

Сотрудники ГАИ задержали водителя с признаками опьянения в Кугарчинском районе. Информацию о подозрительном автомобиле передали очевидцы через чат-бот.
эвакуация авто
©ГАИ по Башкирии

Сотрудники Госавтоинспекции Башкортостана отстранили от управления жителя Кугарчинского района, который сел за руль пьяным. Информацию о нарушителе инспекторы получили через анонимный телеграм-бот ведомства.

Задержание в Кугарчинском районе: как сработал сигнал в Telegram

Очевидцы заметили в Кугарчинском районе автомобиль, водитель которого вел себя на дороге неадекватно. Свидетели не просто наблюдали, а передали данные машины и направление движения в чат-бот ГИБДД @GIBDDRB_02bot. Сообщение сразу переслали ближайшему экипажу ДПС.

RuTube
©ГАИ по Башкирии

Полицейские оперативно нашли машину в одной из деревень района. При проверке у водителя выявили явные признаки алкогольного опьянения. Инспекторы составили административные протоколы и отстранили мужчину от вождения. Теперь нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Статистика ГИБДД: 120 пьяных водителей поймали через бот за год

Чат-бот Госавтоинспекции стал эффективным инструментом поиска нарушителей на дорогах региона. К примеру за 2024 год жители республики отправили через него более 1000 сообщений о неадекватных водителях.

Благодаря этим сигналам инспекторы задержали 120 человек, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Глава ГИБДД Башкортостана Владимир Севастьянов регулярно призывает водителей и пешеходов не игнорировать опасное вождение и сообщать о нем в полицию.

Пьяный на буксире и у школы: громкие задержания января

В начале 2026 года сообщения в чат-бот помогли выявить еще нескольких опасных нарушителей. В Ишимбайском районе задержали водителя Kia, который выезжал пьяным прямо с территории школы — алкотестер показал 0,752 мг/л.

Курьезный, но опасный случай произошел в Архангельском районе 21 января. Инспекторы остановили буксируемый ВАЗ-2112. За рулем неисправной машины сидел 25-летний мужчина, который пил пиво во время движения. Он ошибочно считал, что не нарушает закон, так как автомобиль едет на сцепке, однако ПДД запрещают управлять даже буксируемым транспортом в нетрезвом виде.

Инструкция для очевидцев: куда писать о неадекватных водителях

Если вы заметили на дороге водителя, который ведет себя странно — виляет, резко тормозит или создает аварийные ситуации, — сообщите об этом в полицию.

  • Передать информацию в Башкортостане можно тремя способами:
  • Позвонить на горячую линию МВД по телефону 128.
  • Набрать с мобильного 02 (102).
  • Написать в телеграм-бот @GIBDDRB_02bot.

В сообщении обязательно укажите марку автомобиля, госномер (если успели заметить) и место, где вы видели машину. Анонимность гарантируется.

Похожие записи
1
17.12.2025
Происшествия

Четыре человека разбились насмерть на трассе Магнитогорск — Ира в Башкирии

авто после дтп
Четыре человека погибли в аварии в Кугарчинском районе Башкирии, сообщает республиканская Госавтоинспекция. ДТП случилось сегодня, 17 декабря, около пяти вечера.
0
03.12.2025
Криминал

Бастрыкин взял на контроль дело о похищении подростка в Башкирии: обвиняемым грозит 12 лет

погоны прокуратуры
В Башкортостане начался судебный процесс над тремя жителями села Юмагузино. Их обвиняют в похищении и нанесении тяжких телесных повреждений 16-летнему подростку, который впал в кому.
0
01.12.2025
Происшествия

В Башкирии 44-летний охотник случайно выстрелил себе в ногу

охотник с ружьем
Кугарчинском районе 44-летний мужчина случайно выстрелил в себя. Сейчас его переводят в травматологический центр Кумертау.
0
15.06.2025
Экономика

В Башкирии компании по производству воды доверили полумиллиардный ремонт плотины

юмагузинское водохранилище
Региональные власти передали ремонт крупнейшего водохранилища республики компании, связанной с производством питьевой воды. Контракт на 432,65 миллиона рублей достался «Нефтехимремонту» после повторных торгов.
0
01.02.2026
Происшествия

Более 50 нетрезвых водителей выявлено в Башкирии за сутки

автомобиль ДПС
За прошедшиие сутки Госавтоинспекция Башкирии задержала 50 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Среди них 7 нарушителей повторно сели за руль пьяными.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.