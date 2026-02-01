В Башкирии чат-бот ГАИ помог задержать нетрезвого водителя в Кугарчинском районе

Сотрудники ГАИ задержали водителя с признаками опьянения в Кугарчинском районе. Информацию о подозрительном автомобиле передали очевидцы через чат-бот.

Сотрудники Госавтоинспекции Башкортостана отстранили от управления жителя Кугарчинского района, который сел за руль пьяным. Информацию о нарушителе инспекторы получили через анонимный телеграм-бот ведомства.

Задержание в Кугарчинском районе: как сработал сигнал в Telegram

Очевидцы заметили в Кугарчинском районе автомобиль, водитель которого вел себя на дороге неадекватно. Свидетели не просто наблюдали, а передали данные машины и направление движения в чат-бот ГИБДД @GIBDDRB_02bot. Сообщение сразу переслали ближайшему экипажу ДПС.

©ГАИ по Башкирии

Полицейские оперативно нашли машину в одной из деревень района. При проверке у водителя выявили явные признаки алкогольного опьянения. Инспекторы составили административные протоколы и отстранили мужчину от вождения. Теперь нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Статистика ГИБДД: 120 пьяных водителей поймали через бот за год

Чат-бот Госавтоинспекции стал эффективным инструментом поиска нарушителей на дорогах региона. К примеру за 2024 год жители республики отправили через него более 1000 сообщений о неадекватных водителях.

Благодаря этим сигналам инспекторы задержали 120 человек, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Глава ГИБДД Башкортостана Владимир Севастьянов регулярно призывает водителей и пешеходов не игнорировать опасное вождение и сообщать о нем в полицию.

Пьяный на буксире и у школы: громкие задержания января

В начале 2026 года сообщения в чат-бот помогли выявить еще нескольких опасных нарушителей. В Ишимбайском районе задержали водителя Kia, который выезжал пьяным прямо с территории школы — алкотестер показал 0,752 мг/л.

Курьезный, но опасный случай произошел в Архангельском районе 21 января. Инспекторы остановили буксируемый ВАЗ-2112. За рулем неисправной машины сидел 25-летний мужчина, который пил пиво во время движения. Он ошибочно считал, что не нарушает закон, так как автомобиль едет на сцепке, однако ПДД запрещают управлять даже буксируемым транспортом в нетрезвом виде.

Инструкция для очевидцев: куда писать о неадекватных водителях

Если вы заметили на дороге водителя, который ведет себя странно — виляет, резко тормозит или создает аварийные ситуации, — сообщите об этом в полицию.

Передать информацию в Башкортостане можно тремя способами:

Позвонить на горячую линию МВД по телефону 128 .

. Набрать с мобильного 02 (102) .

. Написать в телеграм-бот @GIBDDRB_02bot.

В сообщении обязательно укажите марку автомобиля, госномер (если успели заметить) и место, где вы видели машину. Анонимность гарантируется.