0
5 часов
Происшествия

В Башкирии бобры перекрыли трубы и затопили объездную дорогу

В Ишимбае бобры забили трубы ветками для своей плотины на реке Тайрук. Вода вышла на объездную дорогу, устроив локальный потоп.
поваленное бобрами дерево
©Mash Batach

По информации Mash Batash, в Ишимбае случился коммунальный коллапс по вине мохнатых строителей. Местные жители заметили, что река Тайрук начала выходить из берегов, а причиной всему стали слишком активные бобры.

Пушистые гидроинженеры по ночам усердно таскали ветки, чтобы соорудить себе приличную плотину. В качестве основы для своей конструкции они выбрали городские водопропускные трубы, чем сильно нарушили их функциональность.

Бобры перекрыли трубы на переправе в Ишимбае и устроили потоп
RuTube
©Mash Batach

В итоге несколько труб оказались наглухо забиты строительным материалом грызунов. Это привело к тому, что вода нашла другой путь и затопила объездную дорогу, создав проблемы для автомобилистов.

Мэр Ишимбая уже прокомментировал ситуацию. Он подтвердил, что одна из труб действительно засорена, и заверил горожан, что ситуация взята под контроль.

Ранее мы писали о том, что в заповеднике «Шульган-Таш» бобры повалили дерево на туристическую тропу, заблокировав туристам проход.

Активность грызунов в регионе заметно выросла. Ранее они уже становились причиной затопления садовых участков в Нефтекамске. А в Белебеевском районе один из бобров даже напал на человека, который застал его за кражей досок со стройки.

Похожие записи
0
24.10.2025
Криминал

Призывал к войне против России: в Башкирии задержали создателя экстремистского канала

задержание преступника
Юношу из Ишимбая задержали за военные призывы в экстремистском канале. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы — дело взяли под контроль следователи и Росгвардия.
0
10.09.2025
Происшествия

Подростка с разрывом почки эвакуировали в Уфу на санавиации

автомобиль скорой помощи
Падение с лошади для 14-летнего парня из Ишимбая обернулось разрывом почки. Местные врачи через телемедицину связались с Уфой, и за подростком вылетел вертолет санавиации для экстренной госпитализации.
0
03.07.2025
Дороги и транспорт

В башкирском Ишимбае боятся остаться без моста к августу

ремонт моста в Ишимбае
Ишимбай парализован пробками из-за ремонта Бельского моста. Работы толком не идут, а срок сдачи — 1 августа. «Народный фронт» бьёт тревогу и требует от властей не допустить срыва
0
26.06.2025
Экономика

Регоператор «Эко-Сити» потратит 32,6 млн рублей на модернизацию полигона в Башкирии

складирование мусора
В Ишимбайском районе скоро появится модернизированный полигон для мусора. Старый почти исчерпал свой ресурс, потому что в Минэкологии ранее сообщали о его скором заполнении, и регоператор решил вложиться в новый.
0
19.06.2025
Погода

Башкирию засыпало снегом посреди лета

градинки на ладонях
Природа устроила башкортостанцам настоящий климатический сюрприз. Вместо привычной июньской жары южные районы республики получили порцию зимы с доставкой на дом.
0
23.05.2025
Происшествия

Косуля устроила переполох в детсаду Башкирии

косуля застряла в заборе
В Минприроды Башкирии рассказали о том, как утром 23 мая в Ишимбае дошколята получили внеплановый урок природоведения. Малыши из детсада №9 вышли на прогулку после завтрака и внезапно начали громко кричать.
0
14.05.2025
Спецоперация

Погромщики туалетов из Башкирии отправятся на СВО

военный сво
Разнесли сортир — а теперь будут крошить врагов. Глава Ишимбайского района Башкирии сегодня сообщил неожиданную новость. Два парня, устроившие погром в общественном туалете парка Матросова в Ишимбае
0
13.05.2025
Общество

Просто за полив цветов: жительница Башкирии избила пенсионерку из-за «общей воды»

нашивка полиция
В Башкирии коммунальные разборки закончились побоями. В Ишимбае разъярённая женщина напала на пожилую соседку, которая — внимание! — просто поливала цветы у подъезда. Анна Б. увидела 70-летнюю Нину Михайловну за «
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.