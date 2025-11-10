В Башкирии бобры перекрыли трубы и затопили объездную дорогу

В Ишимбае бобры забили трубы ветками для своей плотины на реке Тайрук. Вода вышла на объездную дорогу, устроив локальный потоп.

По информации Mash Batash, в Ишимбае случился коммунальный коллапс по вине мохнатых строителей. Местные жители заметили, что река Тайрук начала выходить из берегов, а причиной всему стали слишком активные бобры.

Пушистые гидроинженеры по ночам усердно таскали ветки, чтобы соорудить себе приличную плотину. В качестве основы для своей конструкции они выбрали городские водопропускные трубы, чем сильно нарушили их функциональность.

Бобры перекрыли трубы на переправе в Ишимбае и устроили потоп ©Mash Batach

В итоге несколько труб оказались наглухо забиты строительным материалом грызунов. Это привело к тому, что вода нашла другой путь и затопила объездную дорогу, создав проблемы для автомобилистов.

Мэр Ишимбая уже прокомментировал ситуацию. Он подтвердил, что одна из труб действительно засорена, и заверил горожан, что ситуация взята под контроль.

Ранее мы писали о том, что в заповеднике «Шульган-Таш» бобры повалили дерево на туристическую тропу, заблокировав туристам проход.

Активность грызунов в регионе заметно выросла. Ранее они уже становились причиной затопления садовых участков в Нефтекамске. А в Белебеевском районе один из бобров даже напал на человека, который застал его за кражей досок со стройки.