В Башкирии беспилотники вновь атаковали завод в Салавате

На предприятие «Газпром нефтехим Салават» снова совершён налёт БПЛА. Это уже вторая атака за последние недели. На месте полыхает пожар, работают экстренные службы.

Об очередной атаке беспилотников на комбинат «Газпром нефтехим Салават» сообщил руководитель Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Сразу после удара на территории предприятия вспыхнул пожар. Сейчас там развёрнут штаб.

Что именно получило повреждения и насколько всё серьёзно — пока неясно. Специалисты только приступили к оценке масштаба последствий. Данных о пострадавших на текущий момент не поступало.

Это уже второй инцидент за короткий промежуток времени. Не так давно, 18 сентября, предприятие уже отбивалось от двух дронов самолётного типа. Тогда, по официальной информации, сработали системы защиты, а охрана открывала огонь на поражение.

Вообще, сентябрь выдался для башкирской нефтянки крайне тревожным. Всего за неделю до первого удара по Салавату, 13 сентября, беспилотники нацелились на предприятие «Башнефти» в Уфе. Один из аппаратов тогда сбили из стрелкового оружия.

Серия атак стала причиной для реакции властей: 16 сентября Радий Хабиров официально запретил публиковать любую информацию о налётах БПЛА в республике. Исключение оставили только для сведений из официальных источников.