В Башкирии беспилотники вновь атаковали завод в Салавате

На предприятие «Газпром нефтехим Салават» снова совершён налёт БПЛА. Это уже вторая атака за последние недели. На месте полыхает пожар, работают экстренные службы.
Об очередной атаке беспилотников на комбинат «Газпром нефтехим Салават» сообщил руководитель Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Сразу после удара на территории предприятия вспыхнул пожар. Сейчас там развёрнут штаб.

Что именно получило повреждения и насколько всё серьёзно — пока неясно. Специалисты только приступили к оценке масштаба последствий. Данных о пострадавших на текущий момент не поступало.

Это уже второй инцидент за короткий промежуток времени. Не так давно, 18 сентября, предприятие уже отбивалось от двух дронов самолётного типа. Тогда, по официальной информации, сработали системы защиты, а охрана открывала огонь на поражение.

Вообще, сентябрь выдался для башкирской нефтянки крайне тревожным. Всего за неделю до первого удара по Салавату, 13 сентября, беспилотники нацелились на предприятие «Башнефти» в Уфе. Один из аппаратов тогда сбили из стрелкового оружия.

Серия атак стала причиной для реакции властей: 16 сентября Радий Хабиров официально запретил публиковать любую информацию о налётах БПЛА в республике. Исключение оставили только для сведений из официальных источников.

Похожие записи
0
24.09.2025
Происшествия

Беспилотники атаковали башкирский Салават — мэр сообщил о последствиях

передвижная лаборатория для проверки состояния воздуха
В Салавате беспилотники снова ударили по заводу «Газпром нефтехим». На предприятии вспыхнул пожар, но мэр говорит — обошлось без пострадавших.
0
21.09.2025
Новости

Хабиров против чертей, заводы под атакой и похороны авторитета: итоги прошедшей недели в Башкирии

Радий Хабиров
Неделя в Башкирии выдалась горячей. Глава республики отбивает госкомпанию от рейдеров, бизнес готовится к сокращениям, а над Салаватом сбили очередной БПЛА.
1
19.09.2025
Общество

Уфу оставили без мобильного интернета после атаки дронов: как выживал город

человек пользуется смартфоном
Мобильный интернет в Уфе отключили из-за атаки БПЛА. Горожане не могли заправить авто, другие спокойно мыли окна и радовались.
0
18.09.2025
Происшествия

Стало известно об экологической обстановке после атаки БПЛА на башкирский Салават

передвижная лаборатория для проверки состояния воздуха
Утром 18 сентября два дрона атаковали завод «Газпром» в Салавате. Глава Башкирии сообщил, что обошлось без жертв, а пожар быстро потушили. Специалисты уже проверили воздух — превышений ПДК нет.
0
12.09.2025
Новости

В Башкирии порядок на улицах обеспечат казаки

мэр Сибая встретился с казаками
Мэр Салавата Марат Загидуллин предложил вывести на улицы казачьи патрули и открыть в школах специальные классы. Взамен на помощь с молодёжью власти готовы выделить штаб и помочь с грантами.
