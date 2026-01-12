0
2 часа
Происшествия

В Башкирии бешеная рысь напала на ребенка в лагере «Уфимский сокол»

На территории лагеря под Уфой дикое животное напало на 12-летнюю девочку. Рысь погибла до приезда ветеринаров, лабораторные исследования подтвердили наличие вируса бешенства.
поймали рысь
©Mash Batach

Происшествие случилось на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Уфимский сокол», расположенного в Благовещенском районе недалеко от Уфы. Рысь вышла из лесного массива к людям и напала на 12-летнюю девочку. Животное нанесло ребенку телесные повреждения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

RuTube
©Mash Batach

Сотрудники лагеря оперативно вмешались в ситуацию, отбили ребенка у хищника и укрылись в помещении корпуса. Животное осталось на улице. По словам очевидцев, рысь вела себя неестественно: ела снег и проявляла признаки дезориентации.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, ветеринарной службы и инспекторы Росприроднадзора. К моменту их приезда животное уже погибло. Проведенная лабораторная экспертиза подтвердила, что рысь была заражена бешенством, что и стало причиной агрессивного поведения.

RuTube
©Честный репортаж

Пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь. Врачи обработали раны и царапины, серьезных угроз для здоровья нет. В настоящее время девочка проходит курс обязательной вакцинации от бешенства под наблюдением специалистов.

Эпизоотическая ситуация в пригороде Уфы остается напряженной. В конце декабря 2025 года глава республики Радий Хабиров подписал указ о введении карантина по бешенству в селе Чесноковка Уфимского района, где очагом стал въезд на склад по улице Карьерной. Аналогичные ограничительные меры в декабре действовали также в селе Кудеевский Иглинского района и селе Ильтебаново Учалинского района.​

По данным Центра обработки вызовов Системы-112, жители республики стали чаще сталкиваться с дикими животными. За 2025 год поступило 323 обращения, связанных с появлением лесных обитателей в населенных пунктах. Чаще всего замечали косуль (122 случая) и лосей (65 случаев), но фиксировались и выходы хищников: 17 сообщений о медведях и столько же о волках.​

Всего в лесах Башкортостана, по оценкам Минэкологии, обитает более 8,5 тысячи лисиц и около 700 волков. Рост численности диких животных увеличивает риски распространения бешенства и возникновения конфликтов с человеком. Например, в 2025 году в регионе было официально подтверждено три случая нападения медведей на людей.

