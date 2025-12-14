0
Происшествия

В Башкирии автомобиль съехал в реку Ик: двое человек спаслись самостоятельно

Автомобиль съехал с дороги и оказался в реке Ик близ села Новый Тумутук Бакалинского района Башкирии утром 14 декабря. МЧС региона сообщает: машина съехала в воду прямо перед мостом по неустановленным пока причинам.
автомобиль в воде
МЧС по Башкирии

В салоне находились 43-летний мужчина и 39-летняя женщина. Оба сумели выбраться из тонущего транспортного средства без посторонней помощи и дозвонились до спасателей.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Медики осмотрели пострадавших и констатировали: угрозы для жизни нет.

автомобиль в кювете
МЧС по Башкирии

Причины происшествия пока не установлены. МЧС Башкортостана призывает водителей соблюдать осторожность вблизи водоёмов и мостов с учётом погодных условий.

автомобили экстренных служб
МЧС по Башкирии

Река Ик уже становилась местом подобных аварий в Башкирии. В ноябре 2020 года на автодороге Тарказы-Новотроевка машина опрокинулась в эту реку. Тогда трагедия унесла жизни троих человек, лишь одному пассажиру удалось выжить.

По данным ГИБДД, Башкирия входит в число регионов с высоким числом погибших на дорогах. С начала 2025 года только в Уфе зафиксировано 734 аварии, в которых погибли 22 человека. В ноябре глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов сообщил, что общее число жертв ДТП в регионе достигло 340 человек, включая 16 детей.

