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В Башкирии 76-летняя женщина скончалась от ожогов, полученных при приготовлении пищи

На пенсионерке загорелась одежда
автомобиль скорая помощь
©rutube

В Башкирии 76-летняя женщина погибла из-за внезапно вспыхнувшей одежды. Как сообщает МЧС республики, несчастье случилось сегодня, 26 апреля, в селе Старый Сибай Баймакского района.

сгоревшая одежда на земле
©МЧС по Башкирии
Марат Латыпов
Начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, генерал-майор внутренней службы
- Пожилая женщина готовила на кухне, когда пламя с плиты перекинулось на ее халат. Огонь мгновенно охватил всю одежду. 75-летний супруг бросился спасать жену, пытаясь потушить пламя голыми руками. В результате мужчина получил серьезные ожоги.
RuTube
плита на кухне
©МЧС по Башкирии

После неудачной попытки пенсионер облил горящую одежду супруги водой и срочно доставил ее в больницу. Врачи боролись за жизнь пострадавшей, но полученные ожоги оказались несовместимы с жизнью — женщина скончалась.

Ранее в Башкирии 40-летний животновод погиб в измельчителе, попав в него в состоянии алкогольного опьянения.

Баймакский район несчастный случай происшествие в Баймакском районе
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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