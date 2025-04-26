В Башкирии 76-летняя женщина скончалась от ожогов, полученных при приготовлении пищи

На пенсионерке загорелась одежда

В Башкирии 76-летняя женщина погибла из-за внезапно вспыхнувшей одежды. Как сообщает МЧС республики, несчастье случилось сегодня, 26 апреля, в селе Старый Сибай Баймакского района.

Марат Латыпов Начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, генерал-майор внутренней службы - Пожилая женщина готовила на кухне, когда пламя с плиты перекинулось на ее халат. Огонь мгновенно охватил всю одежду. 75-летний супруг бросился спасать жену, пытаясь потушить пламя голыми руками. В результате мужчина получил серьезные ожоги.

После неудачной попытки пенсионер облил горящую одежду супруги водой и срочно доставил ее в больницу. Врачи боролись за жизнь пострадавшей, но полученные ожоги оказались несовместимы с жизнью — женщина скончалась.

Ранее в Башкирии 40-летний животновод погиб в измельчителе, попав в него в состоянии алкогольного опьянения.