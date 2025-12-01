В Башкирии 44-летний охотник случайно выстрелил себе в ногу

Кугарчинском районе 44-летний мужчина случайно выстрелил в себя. Сейчас его переводят в травматологический центр Кумертау.

Как проинформировал глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин, инцидент произошел в минувший выходной.

В окрестностях населенного пункта Газиз 44-летний любитель дичи допустил оплошность и нажал на курок, направив ствол на собственную левую ногу. Заряд угодил прямиком в голень. Пострадавшего оперативно транспортировали в реанимационное отделение Мраковской ЦРБ, где врачи стабилизировали его состояние.

Сейчас решается вопрос о дальнейшей терапии. Пациента готовят к отправке в специализированный травматологический центр городской больницы Кумертау. По словам медиков, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы для жизни нет, но лечение предстоит длительное.

Подобные инциденты с огнестрельным оружием в регионе происходят с пугающей регулярностью. Не так давно в Уфе 25-летний парень тоже по неосторожности всадил пулю себе в ногу прямо во время охоты. Тогда снаряд застрял в мягких тканях, и хирургам пришлось проводить экстренную операцию по извлечению инородного тела.

Опасность для любителей лесного промысла представляют не только собственные ружья, но и дикие звери. Ранее сайт news-bash.ru писал о трагедии в Абзелиловском районе, где встреча с хозяином тайги закончилась смертью. Там 70-летний пенсионер получил несовместимые с жизнью раны после нападения медведя.