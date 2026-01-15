0
В Башкирии 15 января введен режим беспилотной опасности

Председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов проинформировал о введении режима беспилотной опасности утром 15 января. Населению рекомендовано соблюдать меры предосторожности и не покидать безопасные места.
солдат с пулеметом
©Минобороны РФ

Утром 15 января председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов официально сообщил о введении на территории региона режима беспилотной опасности. Соответствующие оповещения были переданы через оперативные каналы связи, экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Ведомство настоятельно рекомендует жителям соблюдать правила безопасности. Гражданам, находящимся в помещениях, следует отойти от окон и занять места в глубине комнат или коридорах. Тем, кто находится на улице, необходимо покинуть открытые пространства и проследовать в ближайшее здание, парковку или иное укрытие. Запрещено снимать работу систем ПВО и публиковать кадры в социальных сетях.

Для оперативного получения информации власти советуют использовать мобильное приложение «112 — Экстренная помощь». Программа позволяет не только вызвать спасательные службы, но и получать мгновенные пуш-уведомления о возникновении чрезвычайных ситуаций, включая воздушные угрозы.

Текущий сигнал тревоги стал вторым в январе 2026 года. Ранее, в ночь на 6 января, дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией республики было перехвачено и уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Предыдущий инцидент повлиял на работу транспортной инфраструктуры. Международный аэропорт «Уфа» временно ограничивал прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Четыре рейса были перенаправлены на запасные аэродромы, остальные вылеты задержаны до отмены ограничений.

Осенью 2025 года в регионе также неоднократно фиксировались подобные угрозы. В ноябре режим беспилотной опасности вводился дважды — 8 и 14 числа. В эти периоды также вводились временные ограничения на работу авиатранспорта, а жителей призывали к бдительности.

В сентябре прошлого года атакам подверглись промышленные объекты республики. 13 и 18 сентября беспилотники были направлены в сторону предприятий ТЭК, в том числе объектов «Башнефти» и «Газпром нефтехим Салавата». По официальным данным, один БПЛА упал на территории промзоны, однако существенных разрушений и пострадавших зафиксировано не было.

Промышленные предприятия региона усилили меры защиты после первых инцидентов, зафиксированных еще в мае 2024 года. На объектах установлены пассивные системы защиты в виде сеток и заграждений, а также организовано дежурство групп наблюдения и охраны.

Власти республики подчеркивают, что ситуация находится под контролем. Системы обнаружения воздушных целей функционируют в штатном режиме, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и объектов инфраструктуры.

