0
11 минут
Происшествия

В Башкирии 14 ноября объявили беспилотную опасность

Утром 14 ноября в Башкирии объявили режим беспилотной опасности. Аэропорт Уфы временно не работает, рейсы задерживаются. Власти просят жителей не выходить на улицу и не подходить к окнам
солдат с пулеметом
В Башкирии снова ввели режим беспилотной опасности и фактически режим повышенной готовности. Об этом жителей республики утром 14 ноября оповестили через приложение МЧС России и смс-рассылку, ссылаясь на Госкомитет РБ по ЧС.

Глава ведомства Кирилл Первов попросил граждан не оставаться на открытых пространствах и держаться подальше от окон жилых домов и офисов. По его данным, сигнал тревоги активировали около четырёх часов утра в рамках системы экстренного оповещения населения.

Главным последствием стал временный паралич авиасообщения и ограничение полётов гражданской авиации. Аэропорт Уфы с 6:30 утра прекратил приём и отправку самолётов. Это привело к задержкам больше десятка рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие города, осложнив планы пассажиров по всему региону.

Уфа оказалась не единственным городом под ударом: воздушные ограничения затронули сразу несколько аэропортов в Приволжском федеральном округе. Аналогичные ограничения ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары и Оренбурга, создав проблемы для пассажиров по всему Приволжью и нарушив стабильность воздушного сообщения внутри региона.

Для Башкирии ноябрь стал месяцем постоянных тревог и регулярных сигналов о дронах. Режим опасности из-за беспилотников вводился 7, 8, 10 и 11 ноября, что указывает на системный характер угроз и устойчивый риск атак беспилотных летательных аппаратов по объектам инфраструктуры. Глава региона Радий Хабиров даже призывал жителей привыкнуть к подобным мерам безопасности как к новой реальности.

Как сообщал портал News-bash.ru, 8 ноября над республикой уже сбивали украинский БПЛА, который, по данным официальных источников, летел в сторону промышленных объектов. А 4 ноября была совершена попытка атаки на нефтехимический завод в Стерлитамаке, относящийся к промышленному комплексу Башкирии, но тогда дроны удалось нейтрализовать силами дежурных подразделений.

Прошлая неделя запомнилась не только дронами, но и массовыми сбоями мобильного интернета, которые совпали с режимом БПЛА и работой средств ПВО. Кроме того, жители жаловались на сильные задержки в смс-оповещениях от МЧС и других служб, что снижало их эффективность как инструмента связи и оперативного предупреждения населения.

На фоне участившихся атак региональные власти усиливают меры защиты ключевых объектов. По словам главы республики Радия Хабирова, в Башкирии создана эшелонированная система обороны, включающая как пассивную защиту в виде металлических сеток на предприятиях топливно-энергетического комплекса, так и активную, опирающуюся на средства противовоздушной обороны. В частности, развернута система радиолокационного отслеживания, которая позволяет заранее знать о подлетающих дронах со стороны соседних регионов. Для защиты объектов также привлекаются резервисты, которым обещают премию в 75 тысяч рублей за каждый сбитый БПЛА.

Атаки нацелены прежде всего на промышленные объекты и критическую инфраструктуру региона. В сентябре и ноябре дроны несколько раз атаковали НПЗ «Газпром нефтехим Салават» и уфимский «Новойл». В результате падения беспилотников возникали пожары, а на одном из предприятий была повреждена установка первичной переработки нефти. Угроза актуальна для всего Поволжья: в ноябре атакам также подверглись объекты в Саратовской и Оренбургской областях, где расположены крупные промышленные и энергетические предприятия.

