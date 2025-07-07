В Башкирии 11-летний спортсмен попал в больницу во время мотогонок

Очередное ЧП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста в Башкирии. На соревнованиях по мотокроссу в Калтасинском районе 11-летний мальчик упал с байка. Ребёнка экстренно госпитализировали в Уфу.

Соревнования по мотокроссу в Калтасинском районе закончились серьёзной травмой для 11-летнего участника. Мальчик не справился с управлением и упал с мотоцикла. Об инциденте в своих социальных сетях сообщил министр здравоохранения Башкирии.

Ребёнка с подозрением на черепно-мозговую травму сначала доставили в больницу Нефтекамска, но затем было принято решение о его переводе в Уфу. Сейчас юный спортсмен находится под наблюдением врачей в отделении нейрохирургии.

Напомним, в конце июня в том же Калтасинском районе произошла еще одно смертельное ДТП: двое 14-летних подростков на питбайке погибли, выехав на встречную полосу и столкнувшись с автомобилем «Лада Гранта». Один из них скончался на месте, второй — по дороге в больницу.

Месяцем ранее, в конце мая, в Уфе мотоциклист сбил 9-летнего мальчика возле Дворца культуры, после чего скрылся. А в начале июня на других соревнованиях по мотокроссу тяжёлые травмы получил 9-летний гонщик.