В Башкирии 11-летний спортсмен попал в больницу во время мотогонок

Соревнования по мотокроссу в Калтасинском районе закончились серьёзной травмой для 11-летнего участника. Мальчик не справился с управлением и упал с мотоцикла. Об инциденте в своих социальных сетях сообщил министр здравоохранения Башкирии.
Ребёнка с подозрением на черепно-мозговую травму сначала доставили в больницу Нефтекамска, но затем было принято решение о его переводе в Уфу. Сейчас юный спортсмен находится под наблюдением врачей в отделении нейрохирургии.
Напомним, в конце июня в том же Калтасинском районе произошла еще одно смертельное ДТП: двое 14-летних подростков на питбайке погибли, выехав на встречную полосу и столкнувшись с автомобилем «Лада Гранта». Один из них скончался на месте, второй — по дороге в больницу.
Месяцем ранее, в конце мая, в Уфе мотоциклист сбил 9-летнего мальчика возле Дворца культуры, после чего скрылся. А в начале июня на других соревнованиях по мотокроссу тяжёлые травмы получил 9-летний гонщик.
- Питбайк — не для дорог. Сразу обозначьте, что это спортинвентарь для закрытых площадок, а не транспорт для поездок к друзьям или в магазин.
- Экипировка — не обсуждается. Шлем, «черепаха» (защита торса), мотоботы, перчатки — это обязательное условие каждой поездки, даже по дачному посёлку. Это не экономия, а вопрос жизни.
- Найдите легальное место для катания. Лучший вариант — отдать ребёнка в секцию по мотокроссу, где он будет заниматься с тренером на подготовленной трассе. Это безопаснее и продуктивнее, чем стихийные «покатушки».
- Помните об ответственности. ГИБДД регулярно проводит рейды. Если подростка без прав поймают на дороге, штраф получат родители (за передачу управления лицу, не имеющему на это права). А в случае ДТП последствия могут быть уже уголовными.