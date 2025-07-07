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В Башкирии 11-летний спортсмен попал в больницу во время мотогонок

Очередное ЧП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста в Башкирии. На соревнованиях по мотокроссу в Калтасинском районе 11-летний мальчик упал с байка. Ребёнка экстренно госпитализировали в Уфу.
красный крест на автомобиле скорой помощи

Соревнования по мотокроссу в Калтасинском районе закончились серьёзной травмой для 11-летнего участника. Мальчик не справился с управлением и упал с мотоцикла. Об инциденте в своих социальных сетях сообщил министр здравоохранения Башкирии.

Ребёнка с подозрением на черепно-мозговую травму сначала доставили в больницу Нефтекамска, но затем было принято решение о его переводе в Уфу. Сейчас юный спортсмен находится под наблюдением врачей в отделении нейрохирургии.

Напомним, в конце июня в том же Калтасинском районе произошла еще одно смертельное ДТП: двое 14-летних подростков на питбайке погибли, выехав на встречную полосу и столкнувшись с автомобилем «Лада Гранта». Один из них скончался на месте, второй — по дороге в больницу.

Месяцем ранее, в конце мая, в Уфе мотоциклист сбил 9-летнего мальчика возле Дворца культуры, после чего скрылся. А в начале июня на других соревнованиях по мотокроссу тяжёлые травмы получил 9-летний гонщик.

Вопросы автору:
Что делать, если мой ребёнок просит купить ему мотоцикл или питбайк? Категорически отказать?
Ньюс-Баш
Запрет — не всегда лучший выход. Важнее объяснить правила и последствия. Вот несколько ключевых моментов для разговора с ребёнком и для себя:

- Питбайк — не для дорог. Сразу обозначьте, что это спортинвентарь для закрытых площадок, а не транспорт для поездок к друзьям или в магазин.

- Экипировка — не обсуждается. Шлем, «черепаха» (защита торса), мотоботы, перчатки — это обязательное условие каждой поездки, даже по дачному посёлку. Это не экономия, а вопрос жизни.

- Найдите легальное место для катания. Лучший вариант — отдать ребёнка в секцию по мотокроссу, где он будет заниматься с тренером на подготовленной трассе. Это безопаснее и продуктивнее, чем стихийные «покатушки».

- Помните об ответственности. ГИБДД регулярно проводит рейды. Если подростка без прав поймают на дороге, штраф получат родители (за передачу управления лицу, не имеющему на это права). А в случае ДТП последствия могут быть уже уголовными.
Калтасинский район несчастный случай происшествия в Калтасинском районе
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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