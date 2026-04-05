В Аургазинском районе Башкирии сгорел жилой дом — двое человек погибли

Ночью 5 апреля в селе Тукаево сгорел деревянный дом — пожарные нашли тела под завалами.
спасатели на месте пожара
©МЧС Башкирии

Ночью 5 апреля на улице Заречной в селе Тукаево Аургазинского района Башкирии загорелся частный дом. К моменту прибытия спасателей бревенчатый дом площадью 49 квадратных метров уже полностью горел. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

Когда огонь потушили и начали разбирать обломки, спасатели обнаружили тела двух человек. Один из них — мужчина 62 лет. Кто второй — пока неизвестно.

Огонь тушили подразделения МЧС России, а также добровольные пожарные из Тукаевского и Батыровского сельсоветов.

Причину пожара выясняет дознаватель МЧС.

Для справки: по данным ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, в 2024 году в республике потушили 9 441 пожар. Погибли 216 человек — на 22 меньше, чем в 2023 году. Чаще всего огонь вспыхивал из-за неосторожного обращения с ним (5 227 случаев), нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования (2 106 случаев) и проблем с печным отоплением (813 случаев).

С начала 2025 года в Башкортостане произошло 997 пожаров, в которых погиб 51 человек, а 41 получил травмы. 82% жертв — люди из групп риска: инвалиды, пенсионеры и безработные. В 43% случаев причиной гибели стала неосторожность с огнём, в 40% — аварийный режим работы электрического оборудования.

Больше всего от пожаров страдают пожилые — на них приходится 42,4% всех жертв. Каждый третий погибший в момент трагедии был сильно пьян.

Похожие записи
0
22.02.2026
Происшествия

В Башкирии при пожаре в бревенчатом доме погибла 85-летняя пенсионерка

пожарный возле дымящегося дома
В Аургазинском районе Башкортостана дневной пожар в частном доме унёс жизнь пожилой женщины. Причины возгорания устанавливаются.
0
13.10.2025
Новости

В одном из сел Башкирии снова нет воды из-за аварии на новом водопроводе

кран в ванной
Жители села Толбазы уже неделю выживают без воды из-за поломки нового водопровода. В школах хаос, детсады не работают, а власти кормят обещаниями.
0
23.05.2025
Происшествия

Пьяные рыбаки устроили настоящий кошмар подросткам в Башкирии

удочки
В башкирской деревне Мурадым Аургазинского района двое пьяных рыбаков жестоко избили подростков, которые просто гуляли у пруда. Об этом «Честному репортажу» рассказала бабушка пострадавших.
0
05.04.2026
Происшествия

МЧС Башкирии сообщило о пожаре в Белорецке: огонь охватил второй этаж кирпичного здания

сотрудник мчс на месте пожара
Вечером 4 апреля в Белорецке на улице Точисского загорелось кирпичное здание бытового обслуживания. Спасатели вывели из задымлённых помещений 25 человек, ещё 30 выбрались самостоятельно.
1
04.04.2026
Происшествия

Влюбился — и лишился 2,5 миллиона: жительница Магнитогорска пойдёт под суд за обман парня из Башкирии

пятитысячные рублевые купюры
22-летняя жительница Магнитогорска на протяжении нескольких месяцев выманивала деньги у влюблённого в неё жителя села под выдуманными предлогами — на операцию сестре, на «спасение» от кредиторов.
0
04.04.2026
Криминал

Прятался за чужим именем 10 лет: в Оренбурге поймали разыскиваемого за убийство в Башкирии

задержание преступника
Мужчину задержали с поддельным паспортом — он купил его, чтобы скрыться от полиции.
