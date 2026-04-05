В Аургазинском районе Башкирии сгорел жилой дом — двое человек погибли

Ночью 5 апреля в селе Тукаево сгорел деревянный дом — пожарные нашли тела под завалами.

Ночью 5 апреля на улице Заречной в селе Тукаево Аургазинского района Башкирии загорелся частный дом. К моменту прибытия спасателей бревенчатый дом площадью 49 квадратных метров уже полностью горел. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

Когда огонь потушили и начали разбирать обломки, спасатели обнаружили тела двух человек. Один из них — мужчина 62 лет. Кто второй — пока неизвестно.

Огонь тушили подразделения МЧС России, а также добровольные пожарные из Тукаевского и Батыровского сельсоветов.

Причину пожара выясняет дознаватель МЧС.

Для справки: по данным ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, в 2024 году в республике потушили 9 441 пожар. Погибли 216 человек — на 22 меньше, чем в 2023 году. Чаще всего огонь вспыхивал из-за неосторожного обращения с ним (5 227 случаев), нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования (2 106 случаев) и проблем с печным отоплением (813 случаев).

С начала 2025 года в Башкортостане произошло 997 пожаров, в которых погиб 51 человек, а 41 получил травмы. 82% жертв — люди из групп риска: инвалиды, пенсионеры и безработные. В 43% случаев причиной гибели стала неосторожность с огнём, в 40% — аварийный режим работы электрического оборудования.

Больше всего от пожаров страдают пожилые — на них приходится 42,4% всех жертв. Каждый третий погибший в момент трагедии был сильно пьян.