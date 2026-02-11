0
Происшествия

В аэропорту Уфы на 11 часов задержали рейс в Казань из-за поломки самолета

Вылет самолета из Уфы в Казань, запланированный на вечер, перенесли на утро следующего дня. Причиной изменения расписания стала техническая неисправность воздушного судна.
аэропорт уфа с улицы
©youtube.com

Самолет из Уфы в Казань не вылетел по расписанию вечером 10 февраля. Авиакомпания перенесла рейс на утро следующего дня из-за технической неполадки борта. Пассажиры ожидали отправки 11 часов.

Техническая неисправность и перенос вылета на 11 часов

По данным пресс-службы уфимского аэропорта, которые приводит «Башинформ», рейс должен был отправиться в 22:25. Перед вылетом специалисты обнаружили техническую неисправность самолета и запретили взлет.

Авиакомпания назначила новое время вылета — 09:30 11 февраля. Людям пришлось провести ночь в ожидании починки судна или замены борта.

Ограничения на прием самолетов в аэропорту Казани

В столице Татарстана ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это значит, что фактическое время прибытия может сдвинуться, даже если самолет вылетит из Уфы исправным. Диспетчеры в Казани дадут разрешение на посадку только после снятия ограничений.

Гостиница и горячее питание: права пассажиров при задержке

Если вылет задерживается, авиакомпания обязана заботиться о клиентах согласно Федеральным авиационным правилам. Объем помощи зависит от времени ожидания.

Перевозчик должен предоставить прохладительные напитки через два часа задержки, а горячее питание — через четыре часа. Если рейс отложили ночью более чем на шесть часов, компания обязана бесплатно разместить пассажиров в гостинице и организовать трансфер до нее и обратно в аэропорт. При нарушениях этих норм пассажиры могут жаловаться в транспортную прокуратуру.

Как непогода в Татарстане влияет на рейсы из Уфы

Сайт News-Bash.ru ранее сообщал о сбоях в авиасообщении с Татарстаном из-за погоды. Во время сильных снегопадов и метелей аэропорт Казани периодически закрывается. В таких случаях диспетчеры перенаправляют рейсы, летящие из Москвы или теплых стран, на запасные аэродромы. Часто таким аэродромом становится Уфа, где пассажирам приходится ждать улучшения метеоусловий в соседнем регионе.

