В Абзелиловском районе Башкирии три трактора ушли под лед при расчистке озера

В Абзелиловском районе 5 января под лед ушли три трактора. Техника расчищала озеро для гонок. Пострадавших нет, машины достать пока не удалось.

Инцидент с участием спецтехники произошел на озере Мартыши в окрестностях села Красная Башкирия. Об этом сообщает Телеграм-канал BAZA.

5 января местный предприниматель организовал работы на водоеме. Спецтехника вышла на лед для расчистки территории от снега, чтобы подготовить площадку для автомобильных соревнований.

©Башдтп

В ходе работ ледяной покров не выдержал нагрузки. Первая тяжелая техника, выполнявшая уборку снега, проломила лед и начала погружаться в воду.

Для эвакуации застрявшей машины на место направили еще два трактора. Попытка буксировки завершилась неудачей: лед проломился и под дополнительной техникой, в результате чего все три машины оказались в воде.

©Башдтп

Работы по извлечению транспортных средств продолжаются третьи сутки. Процесс осложняется глубиной водоема и погодными условиями, техника остается в воде.

В результате происшествия водители и персонал не пострадали. Находившиеся в кабинах люди успели своевременно покинуть тонущие машины и выбраться на безопасную поверхность.

Как сообщают источники, подобные заезды на озере Мартыши организуются регулярно. Предполагается, что причиной инцидента стала недостаточная толщина льда на выбранном участке.

Следует отметить, что выезд автотранспорта на лед вне специально оборудованных переправ является административным правонарушением. Для граждан штраф составляет от 1 до 2 тысяч рублей.

Должностные лица за аналогичное нарушение могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрены санкции в размере от 20 до 30 тысяч рублей.

За повторное совершение правонарушения ответственность ужесточается. Гражданам грозит штраф до 4 тысяч рублей, должностным лицам — до 15 тысяч, а юридическим лицам — до 50 тысяч рублей.

Погодные условия в регионе способствуют сохранению опасной обстановки на водоемах. Синоптики прогнозируют колебания температур и осадки. Это препятствует формированию прочного ледяного покрова, достаточного для безопасного нахождения тяжелой техники.