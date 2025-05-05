Утонувшего в Башкирии 69-летнего туриста нашли в 4 км от места падения

Несчастный случай прозошел на Малом Инзере в Башкирии. Спасатели обнаружили тело 69-летнего свердловчанина, которого вчера смыло с катамарана.

Мужчина выпал из судна ниже порога «Айгир» — его тут же унесло сильным течением. Искали долго, нашли только сегодня — в 4 километрах от места падения.

Группа туристов, как водится, даже не удосужилась зарегистрироваться перед сплавом. Никаких спасателей рядом, никакой подстраховки.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, тело обнаружили их сотрудники в ходе поисковой операции.

— Каждый год погибают.. зачем идти на рафтинг, когда холодная вода и пороги? — пишет в соцсетях пользователь с ником Мисс КАПРИЗ.

— По некоторым данным у него жилет слетел. Жаль, что так случилось, — пишет Farit M.

Соболезнуем родным. И в очередной раз напоминаем: экстремальный туризм — это не игрушки. Особенно когда тебе под 70 и ты решил покорить горную реку. Регистрируйте маршруты, учитывайте погоду и течение, не экономьте на безопасности.