Устроивший массовую аварию в Уфе водитель грузовика не имел российских документов

В Уфе грузовик Shacman снёс 11 машин. Двое погибли на месте, восемь человек ранены. За рулём оказался 27-летний мигрант без российских прав.

Утром 15 октября в Уфе произошло смертельное ДТП: грузовик Shacman протаранил 11 автомобилей, в результате двое погибли и восемь человек пострадали. Следственный комитет установил: 27-летний водитель не имел российских прав необходимой категории и осуществлял грузоперевозку неофициально.

Извлечение погибших в ДТП ©УГЗ Уфы

Авария произошла на пересечении улицы Новоженова с Уфимским шоссе около 10 часов утра. По версии ГИБДД, у китайского грузовика Shacman, гружённого песком, отказали тормоза — на полной скорости он начал таранить машины, стоявшие перед светофором. Грузовик остановился только после того, как ему перегородил путь другой большегруз.

Массовая авария на Новоженова в Уфе ©Mash

Жертвами стали 47-летняя уфимка Гузель Р., занимавшаяся декором подарков, и 56-летний водитель Chevrolet Lanos — оба погибли мгновенно, когда их машину зажало между двумя грузовиками. Женщина не дожила месяц до 48-летия. Среди пострадавших госпитализировали троих: двое находятся в травматологии с травмами средней тяжести, один — в реанимации в тяжёлом состоянии.

комментарий Владимира Севастьянова ©ГАИ по Башкирии

Следственный комитет Башкирии сообщил: водитель грузовика не имел российского водительского удостоверения необходимой категории и работал неофициально. По данным СМИ, мужчина является гражданином Узбекистана. Источники UFA1.RU уточняют: водитель не является владельцем грузовика.

Видео с места ДТП с участием 10 авто на Новоженова ©БашДТП

Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг — следователи проверяют соответствие деятельности нормам безопасности. Водителю также грозит уголовное преследование по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть, — до семи лет лишения свободы.