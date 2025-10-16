0
22 минуты
Происшествия

Устроивший массовую аварию в Уфе водитель грузовика не имел российских документов

В Уфе грузовик Shacman снёс 11 машин. Двое погибли на месте, восемь человек ранены. За рулём оказался 27-летний мигрант без российских прав.
массовая авария
©МЧС по Башкирии

Утром 15 октября в Уфе произошло смертельное ДТП: грузовик Shacman протаранил 11 автомобилей, в результате двое погибли и восемь человек пострадали. Следственный комитет установил: 27-летний водитель не имел российских прав необходимой категории и осуществлял грузоперевозку неофициально.

Извлечение погибших в ДТП
Video
©УГЗ Уфы

Авария произошла на пересечении улицы Новоженова с Уфимским шоссе около 10 часов утра. По версии ГИБДД, у китайского грузовика Shacman, гружённого песком, отказали тормоза — на полной скорости он начал таранить машины, стоявшие перед светофором. Грузовик остановился только после того, как ему перегородил путь другой большегруз.

Массовая авария на Новоженова в Уфе
RuTube
©Mash

Жертвами стали 47-летняя уфимка Гузель Р., занимавшаяся декором подарков, и 56-летний водитель Chevrolet Lanos — оба погибли мгновенно, когда их машину зажало между двумя грузовиками. Женщина не дожила месяц до 48-летия. Среди пострадавших госпитализировали троих: двое находятся в травматологии с травмами средней тяжести, один — в реанимации в тяжёлом состоянии.

комментарий Владимира Севастьянова
RuTube
©ГАИ по Башкирии

Следственный комитет Башкирии сообщил: водитель грузовика не имел российского водительского удостоверения необходимой категории и работал неофициально. По данным СМИ, мужчина является гражданином Узбекистана. Источники UFA1.RU уточняют: водитель не является владельцем грузовика.

Видео с места ДТП с участием 10 авто на Новоженова
RuTube
©БашДТП

Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг — следователи проверяют соответствие деятельности нормам безопасности. Водителю также грозит уголовное преследование по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть, — до семи лет лишения свободы.

Массовые ДТП с участием грузовиков и легковых автомобилей остаются одной из главных причин гибели на дорогах России. В октябре 2025 года подобная авария в Дагестане также унесла жизни двух человек, когда опрокинулся военный «Урал». Проблема нелегальных перевозчиков без российских документов обостряет ситуацию: они работают вне правового поля, нередко на неисправном транспорте, подвергая опасности других участников движения.

Похожие записи
-2
16.10.2025
Происшествия

Стало известно, кто погиб в массовом ДТП с грузовиком на Новоженова в Уфе

жертва дтп
В Уфе грузовик «Шахман» с отказавшими тормозами устроил массовую аварию. Погибли два человека, ещё восемь ранены. Водителю грозит до семи лет тюрьмы.
0
16.10.2025
Новости

Мэрия Уфы экономит бюджет: часть сотрудников переходит на удалённый режим

женщина сидит за компьютером
Администрация Уфы перевела почти 40 специалистов на удалёнку. Мэр Ратмир Мавлиев объяснил это необходимостью экономить бюджет. Зарплаты обещают сохранить.
1
15.10.2025
Происшествия

Стало известно, что грозит водителю грузовика, который устроил массовую аварию на Новоженова в Уфе

грузовики после аварии
В Уфе многотонник с отказавшими тормозами протаранил 11 авто. Двое погибли на месте, восемь ранены. Водителю Shacman грозит до семи лет тюрьмы.
0
15.10.2025
Происшествия

В Уфе спасатели извлекали тела погибших в массовом ДТП при помощи гидравлического инструмента

авто после дтп
Гражданская защита Уфы показала видео спасработ после массового ДТП. Фура Shacman без тормозов протаранила 12 авто, двое погибли.
0
15.10.2025
Происшествия

В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в массовом ДТП в Уфе

массовая авария
Грузовик Shacman с отказавшими тормозами устроил массовую аварию в Уфе. Он смёл 11 машин на перекрёстке. Двое погибли, восемь человек попали в больницу.
0
15.10.2025
Происшествия

В Уфе в массовом ДТП с грузовиком погибли два человека

грузовик после дтп
Жуткое ДТП в уфимском Сипайлово: двое погибли, четверо ранены. Фура и три легковушки столкнулись на перекрестке с неработающим со вчерашнего дня светофором.
