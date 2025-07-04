Ушёл в сторону Удмуртии: над Башкирией заметили вражеский БПЛА

Над Башкирией заметили беспилотник. Дрон пролетел вдоль границы в Краснокамском районе и ушёл в сторону Удмуртии. Власти Нефтекамска призывают сохранять спокойствие

Небо над Башкирией сегодня, 4 июля, стало зоной повышенного внимания. Ряд СМИ сообщает, что над Краснокамским районом республики был замечен беспилотный летательный аппарат. Он проследовал вдоль границы региона и продолжил движение в направлении Удмуртии.

В администрации Нефтекамска, расположенного неподалёку, подтвердили инцидент. Чиновники заверили, что все службы экстренного реагирования оперативно отработали ситуацию. На территории самого города или других населённых пунктов республики дрон не обнаружили. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и бдительность, напомнив, что при обнаружении БПЛА к нему нельзя приближаться, а нужно немедленно звонить по номеру 112.

Этот инцидент — часть большой картины. Практически в это же время в соседней Удмуртии были сбиты два беспилотника, а в Татарстане, в 100 километрах от башкирской границы, объявляли воздушную тревогу. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ижевска временно приостанавливали работу.

Для Башкирии это не первый подобный случай. Буквально накануне, 3 июля, в республике вводился режим «беспилотной опасности» после того, как со стороны Саратовской области были зафиксированы два БПЛА, летевших в северо-восточном направлении. Подобные режимы и ограничения в работе аэропорта Уфы вводились и ранее, например, в мае 2025 года.

Власти и экстренные службы регулярно публикуют памятки для населения. Главные правила: при обнаружении дрона не приближаться, не трогать обломки и не пользоваться вблизи него телефоном. Рекомендуется укрыться в помещении без окон (ванная, коридор) или в подземном переходе и паркинге.