Ушёл в сторону Удмуртии: над Башкирией заметили вражеский БПЛА

Над Башкирией заметили беспилотник. Дрон пролетел вдоль границы в Краснокамском районе и ушёл в сторону Удмуртии. Власти Нефтекамска призывают сохранять спокойствие © Imagen
Небо над Башкирией сегодня, 4 июля, стало зоной повышенного внимания. Ряд СМИ сообщает, что над Краснокамским районом республики был замечен беспилотный летательный аппарат. Он проследовал вдоль границы региона и продолжил движение в направлении Удмуртии.
В администрации Нефтекамска, расположенного неподалёку, подтвердили инцидент. Чиновники заверили, что все службы экстренного реагирования оперативно отработали ситуацию. На территории самого города или других населённых пунктов республики дрон не обнаружили. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и бдительность, напомнив, что при обнаружении БПЛА к нему нельзя приближаться, а нужно немедленно звонить по номеру 112.
Этот инцидент — часть большой картины. Практически в это же время в соседней Удмуртии были сбиты два беспилотника, а в Татарстане, в 100 километрах от башкирской границы, объявляли воздушную тревогу. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ижевска временно приостанавливали работу.
Власти и экстренные службы регулярно публикуют памятки для населения. Главные правила: при обнаружении дрона не приближаться, не трогать обломки и не пользоваться вблизи него телефоном. Рекомендуется укрыться в помещении без окон (ванная, коридор) или в подземном переходе и паркинге.
Мы теперь только цель для дронов или есть что-то ещё?
Это самое интересное. Пока мы следим за вражескими БПЛА, Башкирия сама превращается в один из крупнейших в России центров по производству беспилотников. В 2024 году в республике выпустили 4 тысячи аппаратов, а план на 2025-й — уже 6 тысяч. Так что регион — это не просто цель на карте, а мощный игрок, который и производит, и защищается.
И что за дроны мы производим? Только для военных нужд?
Вовсе нет. Производство очень разноплановое. Есть лёгкие беспилотники самолётного типа (до 30 кг) для широкого спектра задач. Есть тяжёлые агродроны для опрыскивания полей и даже БАС вертолётного типа, способные перевозить до 200 кг груза. Кроме того, на недавнем Петербургском экономическом форуме Башкирия заключила соглашение о сотрудничестве в сфере гражданских БПЛА, которые будут использовать для пожарной охраны и лесного хозяйства.
Аграрии в восторге? Поля теперь обрабатывают роботы?
Пока не совсем. Интерес у фермеров огромный, но есть две проблемы: сложная бюрократическая процедура согласования полётов и нехватка доступных предложений на рынке. В итоге, по данным на 2024 год, беспилотники обработали менее 2% всех пахотных земель в республике. Власти знают о проблеме и работают над её решением, но пока до тотальной роботизации сельского хозяйства далеко.
Почему они вообще летят к нам? Что им здесь нужно?
Башкирия, как и соседний Татарстан, — это крупный промышленный центр с предприятиями стратегического значения. Сегодняшний инцидент, когда БПЛА пролетел вдоль границы и ушёл на Удмуртию, — часть скоординированной атаки на весь регион. В это же время в Татарстане, всего в паре сотен километров от нашей границы, сбивали дроны и объявляли воздушную тревогу. Хотя до Башкирии, по некоторым данным, дроны долетали всего раз, угроза для наших промышленных гигантов остаётся вполне реальной.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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