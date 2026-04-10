Ураганный ветер в Уфе повалил деревья и разрушил облицовку жилого дома

В Уфе 10 апреля сильный ветер обрушил часть облицовки жилого дома в Сипайлово, повредил несколько припаркованных автомобилей и повалил деревья — в том числе на территории педагогического вуза и на улице Гафури.

Порывистый ветер обрушился на Уфу 10 апреля. По информации Управления гражданской защиты города, лишь за первую половину дня в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило семь обращений о поваленных деревьях, которые упали на линии электропередачи и стоящие автомобили. Ель рухнула на территории педагогического университета, ещё одно дерево — на улице Гафури.

ufa_rb / MAX

Наиболее серьёзный ущерб от непогоды зафиксирован в микрорайоне Сипайлово. На улице Набережной реки Уфы ветер оторвал крупный фрагмент отделки фасада многоэтажного дома. Обломки повредили несколько припаркованных легковых автомобилей. Пострадавших среди прохожих нет.

ufa_rb / MAX

Спасатели рекомендуют горожанам соблюдать осторожность в условиях усиления ветра. О поваленных деревьях и повреждённых конструкциях следует сообщать в ЕДДС по телефонам 279-90-00 или 112.

Напомним, 9 апреля 2026 года МЧС выпустило штормовое предупреждение о надвигающейся непогоде с порывами ветра ураганного характера. Синоптики прогнозировали сильные дожди, предупреждая, что при такой погоде возможно падение деревьев, а также обрушение рекламных конструкций — щитов, транспарантов и светодиодных панно.

Зима 2025–2026 годов в Башкирии отличалась повышенным количеством осадков и аномальными погодными явлениями. Это создавало дополнительную нагрузку на конструкции зданий и сооружений. В начале января в Октябрьском районе Уфы обрушилась временная металло-каркасная конструкция склада площадью 4800 квадратных метров