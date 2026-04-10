Ураганный ветер в Уфе повалил деревья и разрушил облицовку жилого дома

В Уфе 10 апреля сильный ветер обрушил часть облицовки жилого дома в Сипайлово, повредил несколько припаркованных автомобилей и повалил деревья — в том числе на территории педагогического вуза и на улице Гафури.
облицовка дома, сорванная ветром
Порывистый ветер обрушился на Уфу 10 апреля. По информации Управления гражданской защиты города, лишь за первую половину дня в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило семь обращений о поваленных деревьях, которые упали на линии электропередачи и стоящие автомобили. Ель рухнула на территории педагогического университета, ещё одно дерево — на улице Гафури.

Наиболее серьёзный ущерб от непогоды зафиксирован в микрорайоне Сипайлово. На улице Набережной реки Уфы ветер оторвал крупный фрагмент отделки фасада многоэтажного дома. Обломки повредили несколько припаркованных легковых автомобилей. Пострадавших среди прохожих нет.

упавшее на автомобили от ветра ограждение
ветер повалил дерево
Спасатели рекомендуют горожанам соблюдать осторожность в условиях усиления ветра. О поваленных деревьях и повреждённых конструкциях следует сообщать в ЕДДС по телефонам 279-90-00 или 112.

Напомним, 9 апреля 2026 года МЧС выпустило штормовое предупреждение о надвигающейся непогоде с порывами ветра ураганного характера. Синоптики прогнозировали сильные дожди, предупреждая, что при такой погоде возможно падение деревьев, а также обрушение рекламных конструкций — щитов, транспарантов и светодиодных панно.

Зима 2025–2026 годов в Башкирии отличалась повышенным количеством осадков и аномальными погодными явлениями. Это создавало дополнительную нагрузку на конструкции зданий и сооружений. В начале января в Октябрьском районе Уфы обрушилась временная металло-каркасная конструкция склада площадью 4800 квадратных метров

