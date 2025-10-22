«Угрожал предметом, похожим на пистолет»: в Уфе мужчина попытался ограбить банк

В Уфе завели дело по факту неудавшегося разбоя. Мужчина угрожал кассиру УрБРР на Цюрупы предметом, похожим на пистолет, но денег не получил.

В Уфе возбудили уголовное дело после попытки ограбления банка на улице Цюрупы. Неизвестный мужчина угрожал кассиру предметом, похожим на пистолет, но уйти с деньгами ему не удалось, сообщает Уфа1.

Заявление в полицию поступило от сотрудницы банка 20 октября. Женщина сообщила, что злоумышленник потребовал отдать денежные средства из кассы, демонстрируя предмет, напоминающий огнестрельное оружие. Попытка хищения оказалась безуспешной — преступник скрылся с места происшествия.

По данным издания, речь идет о филиале Уральского банка реконструкции и развития, расположенном в доме № 78 по улице Цюрупы. МВД по Республике Башкортостан подтвердило информацию о возбуждении уголовного дела и ведет розыск подозреваемого.

Напомним, в декабре 2021 года на улице Цюрупы был ограблен офис «Росбанка» — тогда преступники похитили около 4 миллионов рублей. Двоих злоумышленников задержали лишь через месяц после разбоя.

Летом 2025 года в Уфе 27-летняя женщина совершила два разбойных нападения на финансовые организации, действуя под давлением телефонных мошенников. Женщина угрожала сотрудникам страйкбольной гранатой, полагая, что помогает правоохранителям.