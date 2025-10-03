0
6 часов
Происшествия

Уфимца разрубило забором после падения с высотки

В Уфе мужчина разбился насмерть, упав с высоты на острый забор. Его тело разрезало пополам. Инцидент у дома № 81/1 на улице Аксакова сняли очевидцы.
спасатели на месте происшествия
©БашДТП / T.me

3 октября в Уфе погиб мужчина, упав с многоэтажного дома по адресу: улица Аксакова, 81/1. По словам очевидцев, он упал с большой высоты на металлическое ограждение, которое отделяет двор от проезжей части. От удара тело погибшего оказалось по разные стороны забора.

На место прибыли полиция и экстренные службы. В настоящий момент правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства падения.

Дом, рядом с которым произошла трагедия, — это 25-этажное здание, сданное в эксплуатацию в 2019 году. Он расположен в жилом квартале неподалеку от Башкирского педагогического университета.

В социальных сетях появилось видео с места происшествия. Будьте осторожны: кадры могут шокировать. Не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям.

