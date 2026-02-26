Уфимца едва не зажало лифтом в доме на улице Менделеева

В доме на Менделеева в уфимской Зелёной Роще неисправный лифт резко поехал вверх, когда мужчина заходил внутрь. Прокуратура начала проверку.

В уфимском микрорайоне Зелёная Роща лифт с открытыми дверями резко рванул вверх в тот момент, когда житель заходил в кабину с тяжёлым грузом. Видеозапись пугающего инцидента опубликовал телеграм-канал Ufa_rb.

Происшествие произошло в четвёртом подъезде дома №122 по улице Менделеева. На кадрах видно, как мужчина шагнул в кабину, и та внезапно поехала вверх, не закрыв двери. Мужчина в последнее мгновение сумел выпрыгнуть на лестничную площадку. Лифт при этом продолжил движение на верхние этажи.

©Ufa_rb / T.me

Почему старый лифт не заменили во время ремонта

Дом на Менделеева построили в 1996 году. По данным портала МинЖКХ, износ здания составлял 50% ещё в 2012 году, сообщает Уфа1. В 2025 году в многоэтажке провели замену лифтового оборудования, однако, по словам жильцов, работы не затронули именно четвёртый подъезд.

В Региональном операторе пояснили, что этот лифт не вошёл в краткосрочный план ремонта, так как его 25-летний нормативный срок эксплуатации ещё не истёк.

Прокуратура Кировского района Уфы начала проверку после появления видео в сети. Надзорное ведомство детально оценит, соблюдала ли управляющая компания требования безопасности при обслуживании подъемника.

Падения кабин и кипяток: недавние ЧП с лифтами в Уфе

Напомним, в декабре 2025 года в Уфе произошло сразу несколько серьезных инцидентов с лифтами. В микрорайоне Затон на улице Ахметова кабина с двумя 15-летними подростками сорвалась в шахту ниже первого этажа и пробила трубу горячего водоснабжения. Горячий пар начал быстро заполнять замкнутое пространство. Спасатели ПСЧ-32 совместно с лифтёрами оперативно эвакуировали подростков, серьёзных травм удалось избежать, сообщала пресс-служба МЧС по Башкирии.

Спустя всего неделю, 18 декабря, ещё один лифт сорвался с людьми в доме на улице Цюрупы — тогда трое пассажиров отделались ушибами и сильным испугом.

Как в Башкирии реализуют программу замены подъемников

Несмотря на аварии, в 2025 году в Башкирии заменили последние 623 лифта с истекшим сроком эксплуатации в 232 многоквартирных домах. Республика стала одним из первых регионов страны, которые выполнили федеральную задачу в срок, сообщает Региональный оператор по капитальному ремонту.

Всего за последние годы в регионе успешно заменили более 4800 старых подъёмников на новые кабины российского и белорусского производства.