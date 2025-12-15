Уфимка устроила сыну ад в лифте за разбитую бутылку спиртного

В Уфе 34-летняя мать попала в поле зрения следователей после видео с избиением шестилетнего сына. Женщина разозлилась на ребенка из-за упавшей бутылки в подъезде.

Жуткие кадры воспитательного процесса в одном из подъездов микрорайона Инорс опубликовали местные телеграм-каналы и «Башинформ». Камеры наблюдения на улице Транспортной зафиксировали, как вечерняя прогулка обернулась для шестилетнего мальчика настоящей экзекуцией. Ребенок просил остаться на улице, но родительница была непреклонна и крайне агрессивна.

Всё началось с отказа мальчика заходить домой — он хотел ещё поиграть. Женщина отреагировала бранью, криками «Я тебя ненавижу!» и угрозами лишить телефона. Зайдя в тамбур, дама с силой швырнула детский снегокат на пол и водрузила сверху свою сумку. Пока мать отлучилась, мальчик попытался затащить транспорт в лифт, но не удержал конструкцию. Сумка рухнула, а из неё, по словам очевидцев, выкатилась бутылка со спиртным.

После звука падения уфимка буквально влетела обратно, набросилась на испуганно кричащего сына и начала наносить удары. Избиение продолжилось и в кабине лифта, где женщина сопровождала тумаки обещаниями, что «праздника не будет». Рыдания ребенка её не останавливали.

Личность героини ролика оперативно установили сотрудники МВД. Ею оказалась 34-летняя местная жительница, снимающая квартиру в этом доме. Следственный комитет возбудил уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в купе с жестоким обращением. Прокуратура Башкирии взяла расследование на контроль и проверит работу органов опеки.

Подобные случаи агрессии к детям в республике, увы, не редкость. Месяцем ранее портал News-Bash писал о скандале в уфимской школе №41. Там ученики кадетского класса устроили травлю пятиклассника Артёма, которая закончилась побоями. Мать пострадавшего тогда заявила, что руководство учебного заведения пытается замять конфликт и выставить виноватым самого избитого мальчика.

Ещё более трагичная история произошла в ноябре в Учалах. Там мать-одиночку обвинили в убийстве пятилетней дочери. Женщина, находясь в неадекватном состоянии, сначала заявила, что девочка утонула, но экспертиза показала наличие ножевых ранений. По статистике, около 40% всех тяжких насильственных преступлений в стране совершается именно в кругу семьи.