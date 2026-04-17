4 часа
Происшествия

Уфимка с антикварной иконой попалась на границе с Египтом

Жительница Уфы направлялась на отдых в Египет, однако была остановлена таможенниками в «зелёном коридоре». В её сумке обнаружили антикварную церковную панагию XIX века — предмет, запрещённый к вывозу за рубеж без специального разрешения.
панагия 19 века
©Mash Batach

Путешественница проследовала через «зелёный коридор», тем самым заявив об отсутствии у неё товаров, требующих обязательного декларирования. Тем не менее инспекторы попросили её задержаться и предъявить содержимое ручной клади.

Среди предметов личного пользования был обнаружен антикварный нагрудный образ — икона «Троицы Ветхозаветной», исполненная в форме панагии. Такой предмет традиционно носили православные священнослужители. По предварительной оценке специалистов, изделие относится к XIX веку.

Владелица реликвии отреагировала с удивлением. По её словам, она не знала о существующих ограничениях на перемещение подобных предметов через государственную границу, а панагию считала семейным оберегом, не полагая её исторической ценностью.

Между тем таможенное законодательство не предусматривает исключений по незнанию. Предмет был изъят и направлен на искусствоведческую экспертизу.

Заключение эксперта подтвердило: панагия действительно является предметом культурного и исторического значения. Иконы входят в перечень культурных ценностей, подлежащих контролю при перемещении через таможенную границу, и их вывоз за рубеж возможен только при наличии соответствующего разрешения Министерства культуры России.

В отношении жительницы Уфы составлен протокол об административном правонарушении. Реликвия осталась на территории России. Окончательное решение по делу будет вынесено судом.

Напомним, в марте 2026 года хабаровские таможенники пресекли аналогичную попытку незаконного вывоза исторических ценностей. Во время выборочного контроля на «зелёном» коридоре был остановлен гражданин России: в его чемодане обнаружили 44 медные монеты, 76 нательных крестов и 6 миниатюрных икон времён Российской империи. Мужчина пояснил, что вёз подарки знакомого для личной коллекции. Предметы были изъяты, возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров.

По данным Федеральной таможенной службы России, вывоз предметов, созданных более пятидесяти лет назад и представляющих культурную ценность, возможен только при наличии разрешительных документов и заполнении пассажирской таможенной декларации. При этом предметы, созданные более 100 лет назад, вывозу не подлежат в принципе. Санкциями соответствующих статей КоАП России предусмотрены штраф и конфискация товаров.

С 1 марта 2026 года в силу вступили изменения в порядок выдачи физическим лицам разрешительных документов на вывоз культурных ценностей. Соответствующие поправки в статьи 35.2, 35.3, 35.6 и ряд других статей закона «О вывозе и ввозе культурных ценностей» были приняты Федеральным законом от 31 июля 2025 года № 304-ФЗ.

К слову, согласно российскому законодательству, культурные ценности, задержанные таможенными органами, передаются федеральной службе по сохранению культурных ценностей, которая осуществляет их хранение, экспертизу и публикацию с целью уточнения права собственности. После установления права собственности в судебном порядке ценности передаются собственнику или его законному представителю.

