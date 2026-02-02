Ученики уфимского лицея №161 назвали порку семиклассника ремнем «постановкой» и массово написали Мизулиной

Ученики лицея №161 в Уфе обратились к Екатерине Мизулиной. Они уверяют, что видео с поркой семиклассника — неудачная шутка ради просмотров.

Одноклассники ученика лицея №161 в Уфе обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с просьбой защитить учителя. Подростки утверждают, что видео, на котором педагог бьет ребенка ремнем и связывает ему руки, было постановочным пранком ради просмотров в соцсетях.

Версия школьников: неудачная шутка

Екатерина Мизулина сообщила в своих соцсетях о массовом потоке обращений от уфимских школьников. Авторы писем уверяют, что сцена была срежиссирована: участники конфликта якобы заранее договорились снять «смешное» видео, но ситуация вышла из-под контроля, когда ролик попал в городские паблики. Дети настаивают, что «все смеялись» и реальной агрессии со стороны учителя не было, поэтому его не следует строго наказывать.

Что произошло в классе

Все произошло в лицее №161 в Демском районе Уфы. Главные участники — преподаватель технологии (труда) с 20-летним стажем и ученик седьмого класса. На видеозаписи видно, как мужчина наносит удары ремнем стоящему у доски школьнику, затем связывает ему руки и наносит удар ногой.

По информации источников, поведение педагога спровоцировал сам ученик. Мальчик мешал вести занятие, использовал нецензурную лексику и нарисовал на учебном компьютере непристойное изображение. Разные источники описывают рисунок как оскорбительную карикатуру на Чебурашку или картинку порнографического характера.

Реакция надзорных ведомств

Несмотря на попытки детей оправдать педагога, правоохранительные органы квалифицируют действия учителя как преступление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам неисполнения обязанностей по воспитанию и жестокого обращения с несовершеннолетним. Следователи уже изъяли видеозаписи и допрашивают администрацию школы. Версия о «постановке» на данный момент официального подтверждения у следствия не нашла.

Прокуратура Башкирии совместно с детским омбудсменом начала проверку учебного заведения. Надзорное ведомство выясняет, как в лицее допустили подобные методы воспитания. Учитель отстранен от работы на время разбирательств, ему грозит уголовная ответственность.

Другие школьные конфликты в Уфе

Осенью 2025 года скандал произошел в уфимской школе №27. Тогда мать ученика начальных классов публично заявила о систематической травле своего сына. По словам женщины, сверстники избивали ребенка сменной обувью и подкарауливали в туалетах, а руководство школы игнорировало жалобы родителей, называя происходящее «конфликтом интересов».