«Убиты пьяницей, дебоширом»: В Дюртюлинском районе Башкирии мужчина расправился с женой и односельчанином

14 ноября в одной из деревень Дюртюлинского района местный житель убил двух человек: свою 52-летнюю жену и 61-летнего знакомого. После этого он сам позвонил в полицию и был задержан.

По предварительным данным, озвученным в правоохранительных органах, сначала мужчина пришел в гараж к своему односельчанину. Он выстрелил в него из обреза охотничьего ружья, а затем нанес смертельные удары топором и металлической трубой. После этого нападавший вернулся домой, где дважды выстрелил в свою жену. Оба пострадавших скончались на месте.

Сообщив о случившемся в полицию, мужчина дождался приезда сотрудников. При задержании он угрожал покончить с собой, но полицейским удалось его обезвредить.

По словам соседей, погибшие были уважаемыми людьми. Женщину знали как порядочную и заботливую мать троих детей, а мужчину — как открытого и оптимистичного человека. Односельчане опровергают слухи о романтической связи между убитыми. Они рассказывают, что подозреваемый ограничивал общение жены с другими людьми, а также злоупотреблял алкоголем и проявлял жестокость в семье.