0
7 часов
Происшествия

«Убиты пьяницей, дебоширом»: В Дюртюлинском районе Башкирии мужчина расправился с женой и односельчанином

14 ноября в одной из деревень Дюртюлинского района местный житель убил двух человек: свою 52-летнюю жену и 61-летнего знакомого. После этого он сам позвонил в полицию и был задержан.
задержание преступника
©МВД по Башкирии

По предварительным данным, озвученным в правоохранительных органах, сначала мужчина пришел в гараж к своему односельчанину. Он выстрелил в него из обреза охотничьего ружья, а затем нанес смертельные удары топором и металлической трубой. После этого нападавший вернулся домой, где дважды выстрелил в свою жену. Оба пострадавших скончались на месте.

Сообщив о случившемся в полицию, мужчина дождался приезда сотрудников. При задержании он угрожал покончить с собой, но полицейским удалось его обезвредить.

По словам соседей, погибшие были уважаемыми людьми. Женщину знали как порядочную и заботливую мать троих детей, а мужчину — как открытого и оптимистичного человека. Односельчане опровергают слухи о романтической связи между убитыми. Они рассказывают, что подозреваемый ограничивал общение жены с другими людьми, а также злоупотреблял алкоголем и проявлял жестокость в семье.

Похожие записи
-1
07.11.2025
Криминал

Забили палками: в Башкирии откопали труп мужчины, убитого 14 лет назад

поиск останков
В Башкирии двое мужчин предстанут перед судом за убийство 14-летней давности. Они забили знакомого палками в лесу ради 73 тысяч рублей, а труп откопали только сейчас.
0
20.10.2025
Криминал

В Башкирии осудили уфимца, выбросившего супругу с пятого этажа

преступник в зале суда
52-летний уфимец получил почти 10 лет строгача за убийство жены. Он вытолкнул её с пятого этажа, а потом уверял, что она прыгнула сама.
0
30.09.2025
Криминал

В Башкирии муж пытался отмазать жену от дела об убийстве

нож в руке
В Белорецке 60-летняя дама во время застолья зарезала знакомого. Ее супруг решил взять вину на себя и сознался в преступлении, но следователи раскрыли обман.
0
09.09.2025
Криминал

В Башкирии бытовая ссора мигрантов-строителей закончилась убийством

следователи
В башкирских Чишмах бытовая ссора мигрантов переросла в убийство. 54-летний мужчина ударил ножом своего 34-летнего земляка. Теперь его ждёт суд, а стройку — большие проверки.
0
05.09.2025
Криминал

В Башкирии арестовали мужчину по обвинению в убийстве и расчленении подруги

арест преступника
Житель Белебея поссорился с подругой и задушил её. Почти месяц держал тело в погребе, а потом расчленил топором и развёз останки по лесу.
-1
17.08.2025
Криминал

В Башкирии ветеран СВО получил пять лет колонии за смертельное избиение бывшей жены

семья с ребенком
Экспертиза установила, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы
0
05.08.2025
Криминал

В Башкирии мужчина убил отца железным табуретом на глазах у собственной матери

дверь с табличкой судья
Страшная трагедия в Давлекановском районе Башкирии: сын во время пьяной ссоры из-за денег насмерть забил собственного отца железным табуретом. Свидетелем убийства стала его мать.
0
14.07.2025
Происшествия

Чёрный уик-энд: В Башкирия пьянство и споры унесли жизни 12 человек

утонувший в водоеме
Черные выходные в Башкирии: 12 человек, включая двух подростков, утонули в водоёмах. Причинами стали пьяные споры, купание на диких пляжах и роковая беспечность
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.